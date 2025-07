Io Sono Farah: Tahir non riesce ad uccidere Farah, ecco perché | Anticipazioni

Già dalle primissime puntate di Io Sono Farah, la nuova dizi turca pomeridiana di Canale 5, il criminale Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) mostrerà il suo lato più buono. Colpito dalla malattia del piccolo Kerimşah (Rastin Paknahad), l’uomo farà infatti fatica ad uccidere Farah Erşadi (Demet Özdemir), come invece gli ordinerà di fare il suo capo Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran)…

Io Sono Farah, news: ecco perché Ali Galip vuole Farah morta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Ali Galip vuole sbarazzarsi quanto prima di Farah perché ha visto il figlio Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) ammazzare il poliziotto sotto copertura Alperen. Deciso a nascondere quanto accaduto anche alla moglie Vera (Senan Kara), l’uomo si mostrerà riconoscente a Farah quando gli salverà la vita, grazie al suo precedente lavoro di dottoressa.

A quel punto, Akinci prometterà alla Erşadi che coprirà le spese mediche del piccolo Kerim, affetto da una rara malattia, ma al tempo stesso farà presente a Tahir che è necessario che la donna muoia quanto prima, visto che è un testimone scomodo del delitto di Alperen.

Dato che si sarà già legato al tragico destino del bimbo, il quale avrà bisogno quanto prima di un trapianto di midollo osseo, Tahir cercherà di ritardare la “condanna a morte” di Farah e dirà a Ali Galip che si farà carico lui stesso dell’omicidio della donna. Tuttavia, per Tahir l’impresa sarà più difficile del previsto…

Io Sono Farah, spoiler: Tahir non riesce ad uccidere Farah!

Possiamo infatti anticiparvi che, per portare a termine l’ordine, Tahir costringerà Farah a seguirlo al ventesimo piano di un edificio. A quel punto, l’uomo chiederà alla Erşadi di pulire per bene tutto l’appartamento, visto che a Istanbul svolge il lavoro di addetta alle pulizie, e tenterà di buttarla giù dal balcone; poi però avrà dei rimorsi di coscienza e la salverà, fino a trovarle dei passaporti falsi per farle lasciare la Turchia.

Tuttavia, una scoperta rimetterà in gioco tutto quanto: per caso, Tahir si renderà conto che Farah gli ha nascosto che abita nello stesso edificio di Orhan Koşaner (Ali Sürmeli), ex poliziotto e padre dell’ispettore Mehmet (Fırat Tanış), incaricato di occuparsi dell’omicidio di Alperen. Come facilmente prevedibile, Tahir si sentirà tradito da Farah e si introdurrà armato di pistola nella sua casa per ucciderla, ma un nuovo imprevisto farà da padrone…

Io Sono Farah, trame: Tahir fa una proposta a Ali Galip

Eh sì: il piccolo Kerem avrà la febbre altissima e Farah supplicherà Tahir di accompagnarla in ospedale prima che sia troppo tardi. Anche in tale occasione, l’uomo ascolterà la voce della sua coscienza e asseconderà la richiesta della Erşadi, rendendosi conto di quanto il bambino sia legato alla madre. Non a caso, nel momento in cui capirà che Ali Galip ha commissionato il suo assassinio, Farah accetterà di macchiarsi di un altro reato di complicità – dopo aver ripulito la scena dell’assassinio di Alperen – e garantirsi così la benevolenza del boss mafioso.

In pratica, Tahir farà sì che Farah medichi diversi dei suoi uomini coinvolti in una sparatoria in un ristorante. Lo stesso Tahir filmerà la donna e si procurerà una “prova” in grado di accusarla per costringerla a non parlare con gli inquirente né di quanto accaduto al ristorante, né dell’omicidio di Alperen. Dopo ciò, Tahir andrà da Ali Galip e, affrontandolo, gli chiederà di risparmiare la vita a Farah, consegnandoli tra l’altro il video.

Akıncı si prenderà dunque del tempo per riflettere meglio sul da farsi: alla fine "grazierà" Farah o persisterà con l'idea di ucciderla per liberarsi dell'unica testimone in grado di inchiodare il figlio Kaan?