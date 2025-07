La forza di una donna, anticipazioni 1° agosto 2025 | Trama puntata

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 1° agosto 2025

I genitori di Bersan, preoccupati per l’impossibilità di contattare la figlia, si mettono in contatto con Ceyda. Quest’ultima, a sua volta, chiede aiuto ad Arif. L’uomo si dirige verso l’abitazione di Bersan per verificare che tutto sia in ordine; tuttavia, una volta uscito dal portone del palazzo, viene notato da Bahar, che reagisce con agitazione. Intanto, Hikmet stupisce Ceyda con un gesto inatteso e generoso, ma ciò comporta per lei l’impossibilità di continuare a lavorare.

Nel frattempo, Bahar scopre che Enver era a conoscenza della relazione tra Sirin e Sarp e che ha scelto di mantenere il segreto per tutto questo tempo. Questo la sconvolge profondamente e dà luogo a un acceso diverbio con lui. Determinata a ottenere giustizia, Bahar decide di affrontare Sirin direttamente, mentre Enver cerca con tutte le sue forze di impedire che le due si trovino faccia a faccia… Seguici su Instagram.