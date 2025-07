La forza di una donna, anticipazioni 10 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 10 luglio 2025

Bahar fatica a gestire il risentimento nei confronti di Sarp, ora che la verità è venuta a galla. Enver, sopraffatto dai ricordi dei momenti passati con i suoi nipotini, cerca un modo per riavvicinarsi a loro e chiede perdono a Bahar per la sua lontananza. Tuttavia, lei rimane ferma nelle sue convinzioni, rinfacciandogli ogni occasione in cui avrebbe dovuto essere presente, ma ha scelto invece di seguire le richieste di Sirin.

Jale sprona Bahar ad affrontare la malattia cominciando le cure, ma Bahar si ostina a voler ignorare la situazione. Nel frattempo, Arif mette in guardia Bersan, proibendogli categoricamente di avvicinarsi a Bahar e ai suoi figli…