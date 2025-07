La forza di una donna, anticipazioni 14 e 15 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 14 e martedì 15 luglio 2025

Nisan conquista il primo premio in un concorso scolastico, ottenendo in premio un computer e alcuni libri. Per sostenere la madre, sceglie di non tenere il computer e si rivolge ad Arif per aiutarla a venderlo. Nel frattempo, Enver incappa in una parte del diario di Sirin e, turbato da ciò che vi legge, decide di affrontare la figlia. Sirin, intanto, visita un appartamento che Arif ha trovato per lei.

Nel frattempo, la polizia fa irruzione nella casa di Bahar a seguito di una segnalazione, effettuando una perquisizione alla ricerca di droga. Sembra che Bahar non sia al corrente di nulla, ma l'evento sconvolge tutti. I bambini, disperati di fronte alla situazione, trovano conforto nel sostegno di Arif, mentre la malattia di Bahar continua ad aggravarsi…