La forza di una donna, anticipazioni 16 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 16 luglio 2025

Bahar scopre che qualcuno ha nascosto un pacchetto di droga nella sua casa. Inavvertitamente, Doruk lo porta a scuola e lo perde poco prima che la polizia arrivi per perquisire l’appartamento. Dietro il complotto per incastrare Bahar si cela la gelosia di Bersan, l’ex fidanzata di Arif, anche se i sospetti finiscono per ricadere su Yusuf, il padre di Arif.

Sirin tenta senza successo di riavvicinarsi a suo padre Enver, regalandogli una sciarpa nel tentativo di riallacciare il loro rapporto, ma lui rimane fermo nel suo rifiuto.

Bahar trova sostegno in Arif, che la protegge e l'aiuta ogni volta che ne ha bisogno. Tuttavia, deve affrontare dei preoccupanti sintomi che la portano a svenire frequentemente, aggiungendo ulteriore tensione alla sua già complicata situazione…