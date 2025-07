La forza di una donna, anticipazioni 17 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 17 luglio 2025

A causa della malattia, Bahar perde i sensi mentre cucina, rischiando di causare un incendio in casa. Questo episodio le fa tornare in mente una vecchia discussione con Sarp, durante la quale lui cercava di ristabilire il rapporto con sua madre per garantire un supporto ai loro figli.

Spinta da queste riflessioni, Bahar decide di trasferirsi da Hatice, che però non accoglie affatto bene la notizia; in modo inatteso, è Sirin a persuaderla sull'importanza di accogliere Bahar e i suoi figli nella loro casa…