La forza di una donna, anticipazioni 18 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 18 luglio 2025

Questa puntata inizierà alle ore 16 e terminerà alle 18,45) Bahar condivide con i suoi figli alcuni frammenti del passato legati al loro padre. Tuttavia, la donna non riesce a sottrarsi al peso di quei ricordi, che continuano a tormentarla. Su consiglio di Yeliz, decide finalmente di leggere i messaggi di Sarp per analizzare le date e chiarire alcuni sospetti. La rivelazione che ne scaturisce la lascia profondamente turbata. Senza indugio, Bahar contatta Yeliz per raccontarle ciò che ha scoperto e insieme iniziano a indagare sull’identità della presunta amante di Sarp.

Nel frattempo, i bambini stanno cercando di adattarsi alla nuova casa, ma Bahar affronta un momento delicato e, colta da malessere, sviene davanti a Hatice. La situazione si complica ulteriormente con il comportamento sempre più inquietante di Sirin, la cui instabilità mentale sembra amplificarsi giorno dopo giorno, alimentata dalle tensioni della nuova realtà familiare.

A seguito di un nuovo episodio di svenimento, Bahar viene ospitata dalla madre Hatice e da Enver, che si prendono cura di lei preparandole dei pasti e occupandosi dei suoi figli, Nisan e Doruk. Tuttavia, queste attenzioni scatenano la gelosia di Sirin, che non tarda a manipolare Hatice. Riesce a convincerla che Bahar stia fingendo il suo stato di debolezza per ottenere pietà e per danneggiare deliberatamente Sirin.

Nel frattempo, il lavoro diventa un ulteriore fonte di stress per Bahar. La proprietaria della lavanderia, Sema, le assegna un incarico estremamente difficile, quasi impossibile da completare. Fortunatamente, alcune colleghe intervengono per aiutarla a portare a termine il compito in tempo. Grazie al loro supporto, Arif riesce ad accompagnare Bahar all'ospedale per ricevere le cure necessarie.