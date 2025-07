La forza di una donna, anticipazioni 21 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 21 luglio 2025

Bahar torna a casa tardi dall’ospedale dopo la terapia, e Sirin coglie l’occasione per metterla in cattiva luce davanti a Hatice, insinuando che si sia incontrata con un uomo e abbia lasciato i bambini a carico della madre. Nel frattempo, Arif aspetta pazientemente Bahar per offrirle un passaggio a casa. Durante il loro incontro, Bahar gli rivela di sospettare che suo marito possa essere ancora vivo, ma Arif, involontariamente, le insinua il dubbio che lui l’abbia abbandonata per un’altra donna. Quando Bahar rientra, Hatice, ormai influenzata dalle maldicenze di Sirin, le nega l’accesso e le chiude la porta in faccia, obbligandola a trascorrere la notte fuori, seduta sui gradini.

La mattina seguente, Bahar decide di andare con i bambini in un negozio di telefonia, dove scopre che Enver aveva già portato il cellulare di Sarp in quel posto. Poco più tardi, Ceyda la raggiunge a casa e chiede ad Enver di confezionarle abiti provocanti per i suoi spettacoli. Dopo aver letto il contenuto dei messaggi nel telefono di Sarp, Bahar si presenta furiosa a casa di Enver e Ceyda, convinta che le abbiano nascosto un dettaglio cruciale riguardo alla morte del marito. Nonostante Enver tenti di calmarla e rassicurarla, Bahar rimane fermamente convinta che Sarp sia ancora vivo.

Nel frattempo, Sirin ammette davanti ai genitori che i messaggi scambiati con Sarp erano in realtà falsi: era stata lei a scriverli. Mentre Hatice cerca di trovare un modo per giustificarla, Enver reagisce con rabbia e decide di interrompere ogni dialogo con lei. Intanto Ceyda, pronta per uno spettacolo in un locale, prova i costumi nella sartoria di Enver e invita tutti, escludendo Sirin. Bahar e i bambini sembrano finalmente trovare un po' di tranquillità, ma Sirin non demorde e continua a macchinare un piano per costringere la famiglia ad andarsene. Doruk nota che Sirin si è recata alla Bottega di Bahtiyar e lo racconta a sua madre, che stenta a credere alle sue parole…