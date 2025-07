La forza di una donna, anticipazioni 22 luglio 2025 | Trama puntata

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 22 luglio 2025

Sinan informa Bahar che è indispensabile un trapianto di midollo osseo e le consiglia di consultarsi con la sua famiglia per individuare un possibile donatore compatibile. Nel frattempo, Arif si fa sempre più presente nella vita di Bahar e, venuto a sapere dell’invito rivolto a lei, Enver e Hatice per assistere all’esibizione di Ceyda nel locale in cui canta, decide di unirsi a loro.

Durante la serata, Ceyda si esibisce davanti a un folto pubblico, ma tutto viene rovinato dall’intervento di Hikmet, che ordina ai presenti di ignorarla e di non incrociare il suo sguardo. Stanca delle umiliazioni incessanti, Ceyda prende la decisione di affrontare Hikmet una volta per tutte. Nel frattempo, Bahar perde i sensi davanti ai bambini, costringendo Enver a gestire la situazione.

Successivamente, Bahar viene ricoverata in ospedale a causa di un ulteriore episodio di svenimento. La dottoressa Jale comunica ad Hatice ed Enver la gravità della malattia che sta debilitando Bahar. Contemporaneamente, Sirin tenta senza successo di impossessarsi del telefono di Bahar. Arif si precipita in ospedale e, appresa la diagnosi, si dimostra un solido supporto per lei. Durante una visita all'ospedale, Yeliz rivela ad Arif la verità su Sirin e sulle false conversazioni che quest'ultima creava fingendo di ricevere messaggi dal telefono di Sarp…