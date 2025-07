La forza di una donna, anticipazioni 23 luglio 2025 | Trama puntata

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 23 luglio 2025

Bahar si trova ricoverata in ospedale quando riceve la visita di Yeliz, venuta per parlarle di una questione urgente. Tuttavia, il loro confronto viene bruscamente interrotto dall’arrivo di Ceyda e Arif. Tra Yeliz e Ceyda esplode una lite che porta Yeliz ad abbandonare l’ospedale. Nel frattempo, Hikmet si presenta sotto casa di Ceyda, implorandola di tornare con lui. La donna però lo respinge, scatenando i suoi sospetti sul fatto che abbia un altro uomo. Convinto di scoprire la verità, Hikmet va da Bersan, che insinua che il presunto amante possa essere Enver.

Intanto, Bahar torna a casa dove Enver cerca di convincere Sirin a cedere la sua stanza alla donna, ma Sirin si rifiuta categoricamente. Per evitare tensioni, Hatice decide di sacrificare la loro camera matrimoniale, destinandola a Bahar e ai bambini. Questo gesto alimenta un forte senso di gelosia in Sirin che, sempre più risentita, escogita un piano per sottrarsi dal donare sangue necessario per l’intervento di Bahar. Poco dopo, la donna rischia un grave incidente mentre va a prendere i bambini a scuola: finisce quasi investita da un’auto guidata da Julide, la madre di Sarp. Sul fronte Hikmet, dopo aver meditato cattive intenzioni nei confronti di Enver, si reca da lui ma alla fine si rende conto della sua buona fede.

La vita sotto il tetto di Enver e Hatice per Bahar diventa insostenibile. Il motivo principale è l’insofferenza di Sirin che, arrivata al limite, fugge dalla casa nel cuore della notte con l’aiuto di Levent. La sparizione della ragazza precipita Hatice in uno stato di profonda angustia. Non esita ad accusa Bahar come causa di tutte le difficoltà familiari, ma quest’ultima sembra più distratta che mai, tormentata da dubbi. Bahar comincia a credere sempre più fermamente che Sarp possa essere vivo e non del tutto perso per lei.

Hatice continua a soffrire per la scomparsa di Sirin, ma presto emerge la verità: la ragazza ha orchestrato una farsa per spingere i genitori a cacciare Bahar e i suoi figli dalla casa. Quando rientra a sorpresa mostra lividi e ferite false, raccontando di essere stata molestata da un gruppo di ragazzi nel parco per non essere tornata subito a casa, sentendosi indesiderata. Di fronte a questa manipolazione emotiva, Hatice prende una decisione radicale: mettere in vendita la casa per poter destinare una parte del denaro a Bahar, permettendole così di affittare un appartamento e disporre di una badante durante la malattia. Enver prova a dissuaderla dalla scelta, chiedendole almeno di aspettare fino al trapianto. In tutto questo frangente caotico e drammatico, nessuno sembra ricordarsi del compleanno della piccola Nisan…