La forza di una donna, anticipazioni 24 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 24 luglio 2025

Bahar, sopraffatta dagli eventi, si dimentica del compleanno di Nisan. Quando la bambina glielo fa notare, sia lei che i nonni vengono travolti dal senso di colpa. Nel frattempo, Hikmet inganna Ceyda per farla andare a casa di Enver, dove le dichiara il suo amore. Tuttavia, Ceyda lo mette davanti a una difficile condizione: accetterà di tornare con lui solo se riuscirà a divorziare dalla moglie.

Le tensioni aumentano quando Hikmet scopre, tramite Bersan, che Ceyda lo sta tradendo con Yusuf. Bersan gli racconta tutto dopo aver appreso la notizia del futuro matrimonio tra Bahar e Arif. Intanto, Hatice comunica a Bahar che dovrà trovare un’altra sistemazione. Nonostante la disperazione, Bahar si sforza di regalare a Nisan un compleanno felice.

La verità su tutte le bugie di Sirin viene finalmente alla luce. Hatice si riappacifica con Bahar, che decide di rimanere a casa della madre insieme ai suoi figli, Nisan e Doruk. Sirin promette di farsi seguire da uno psichiatra, ma Enver non riesce a darle fiducia. Nel frattempo, Arif è sopraffatto dal dolore per la morte di sua madre, ma Bahar, impegnata tra lavoro, figli e terapia in ospedale, non riesce a partecipare al funerale.

Parallele alle vicende degli altri personaggi, Fusun confida a Jale di essere incinta di Sinan, che però la evita da giorni. Per cercare di affrontare la situazione, Jale riesce a chiudere entrambi in una stanza per un confronto diretto…