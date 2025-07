La forza di una donna, anticipazioni 25 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 25 luglio 2025

Yusuf e Arif sono profondamente affranti dalla perdita di Ulviye, e Bersan ne approfitta per tentare di riavvicinarsi ad Arif. Nel frattempo, Ceyda cerca in ogni modo di far capire a Bahar che Arif nutre dei sentimenti per lei. Yeliz, determinata a smascherare Sirin, prova a ottenere il nuovo numero di telefono della ragazza, ma lei lo ha cambiato. Hatice ed Enver, preoccupati per il comportamento di Sirin, trovano un barlume di speranza quando la ragazza promette di iniziare un percorso terapeutico con uno psichiatra. Intanto, Ceyda introduce una sua amica del night-club, Nermin, a Enver, chiedendogli di confezionare per lei un vestito. Questo scatena la gelosia di Hatice.

Nel mezzo di queste turbolenze, Bahar prende una decisione difficile: discute con Enver e Hatice, supplicandoli di prendersi cura dei suoi figli nel caso in cui la sua malattia dovesse peggiorare. Sirin, con una delle sue solite tattiche manipolative, riesce a far sì che Nisan ascolti di nascosto le preoccupazioni della madre, provocando in seguito una reazione violenta. Decisa a proteggere i suoi figli dalla cattiveria di Sirin, Bahar opta per un ritorno immediato nell’appartamento in cui avevano vissuto prima del trasferimento. Hatice ed Enver, sconvolti da quanto accaduto, cercano di trattenere Bahar ma invano; alla fine, Enver decide di seguire Bahar nella sua scelta e lascia anche lui la casa.

Bahar torna nell'appartamento insieme ai bambini e a Enver. Contemporaneamente, Sirin inizia a confrontarsi con il suo passato durante le sedute di terapia seguite su consiglio di Jale. Successivamente, Enver rientra brevemente per recuperare le ultime cose e nel farlo discute animatamente con Hatice riguardo al comportamento della figlia, esprimendo il proprio scetticismo sulla possibilità di miglioramenti anche con la terapia. Intanto, Jale prende coraggio e confessa a Musa i suoi sentimenti, comunicandogli la sua decisione di chiedere il divorzio. Sul fronte lavorativo, Sema informa le sue dipendenti che gli stipendi subiranno un ritardo a causa delle lamentele dei clienti. Preoccupata per la situazione economica, Bahar si rivolge ad Enver chiedendo aiuto finanziario, che lui offre senza esitazioni…