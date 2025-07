La forza di una donna, anticipazioni 28 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 28 luglio 2025

Sirin è determinata a far tornare suo padre a casa e, per raggiungere il proprio obiettivo, mette in atto uno dei suoi piani manipolatori. Hatice riceve una telefonata dal presunto terapeuta di Sirin, che le riferisce che la ragazza è in una condizione critica e a rischio di suicidio, necessitando quindi di un supporto costante. Nel frattempo, Bahar, ormai priva di risorse economiche, si rivolge a Enver in cerca di aiuto. Tuttavia, quando l’uomo si reca in banca per ritirare la sua pensione, si trova davanti a una spiacevole sorpresa.

La malattia di Bahar continua a progredire inesorabilmente, portandola a vivere una realtà difficile e piena di contrasti. Alterna momenti di serietà e riflessione profonda a istanti in cui l’ironia le consente di alleggerire le difficoltà quotidiane. In questo complicato percorso, Bahar deve confrontarsi con la consapevolezza che la sua condizione avrà un impatto significativo non solo sulla propria vita, ma anche su quella delle persone a lei più vicine. Questo pensiero la porta a riflettere sulle trasformazioni che le sue relazioni e il suo modo di vivere potrebbero subire. Nonostante tutto, Bahar cerca di mantenere vivo il suo senso dell’umorismo, trovando in esso una valvola di sfogo per affrontare un viaggio emotivo complesso. Tuttavia, il peso della situazione non la abbandona mai completamente, accompagnandola in ogni momento di questa sfida. Intanto, Hikmet va a trovare Enver e approfondisce la conoscenza di Bahar attraverso ciò che la donna gli racconta.

Jale e Musa annunciano alle rispettive madri la decisione di divorziare. Dopo vari confronti con Hatice e Sirin, Enver decide di trasferirsi a casa di Bahar e di trasferire lì anche la sua attività di sarto. Hatice, infine, sceglie di ignorare le manipolazioni e le manifestazioni di gelosia di Sirin, dirigendosi invece verso casa di Bahar. Qui trascorre del tempo cucinando e giocando con i nipoti: un gesto significativo che segna un primo passo verso un riavvicinamento tanto con Bahar quanto con Enver…. Seguici su Instagram.