La forza di una donna, anticipazioni 3 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 3 luglio 2025

Bahar osserva alcune vecchie foto di Sarp sul telefono, insieme a Nisan e Doruk, e si imbatte in uno scatto risalente al giorno della sua morte a Toprakli, precisamente nella Bottega di Bahtiyar, un vecchio amico di Sarp. Decidono così di andare a trovarlo, e l’uomo consegna a Bahar una lettera che Sarp aveva scritto molto tempo prima e indirizzata a lei. Nella lettera, Sarp le racconta delle sue origini e del suo desiderio di aiutarla a recuperare il rapporto con la madre, Hatice.

Enver si apre con la moglie, esprimendo il dubbio che Sirin non abbia detto tutta la verità riguardo a Sarp. Hatice, intanto, mette in guardia la figlia, suggerendole di mantenere un atteggiamento più riservato nei confronti del padre per evitare che scopra cosa è realmente accaduto…