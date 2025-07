La forza di una donna, anticipazioni 30 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di mercoledì 30 luglio 2025

Arif organizza un picnic e invita Bahar e i bambini, unendosi Enver, Ceyda e Yeliz. Tra scherzi e battibecchi tra Yeliz e Ceyda e la gioia spensierata dei piccoli, la giornata scorre piacevolmente. A sorpresa arriva anche Hikmet, verso il quale Yeliz dimostra una particolare attenzione, scatenando la gelosia di Ceyda. Tuttavia, la sua irritazione si trasforma in felicità quando apprende che suo figlio resterà con lei per un mese. Nel frattempo, a casa di Sarp, ora conosciuto come Alp, si celebra il primo compleanno dei gemelli, e Suat rivela a Piril che Bahar è ancora viva.

Ceyda non riesce a contenere l'emozione all'idea di riabbracciare suo figlio Arda, che sua sorella porterà presto da lei. Per l'occasione ha investito parecchio denaro per preparare una cameretta piena di colori e giocattoli. Tuttavia, un'amara verità la coglierà impreparata. Nel frattempo Piril scopre che Julide, la madre di Alp, è ospitata a casa di suo padre Suat. Questa scoperta la convince a voler raccontare al marito che Bahar e i suoi figli sono vivi. Suat, però, fa di tutto per dissuaderla dalla sua decisione…