La forza di una donna, anticipazioni 31 luglio 2025 | Trama puntata

La forza di una donna, anticipazioni puntata di giovedì 31 luglio 2025

Enver riesce finalmente a conquistare la fiducia dei residenti del quartiere, costruendosi una clientela e diventando una figura apprezzata. Nel frattempo, Hatice, venuta a conoscenza dei pettegolezzi che circolano sul suo conto, affronta Sirin riguardo al trapianto di midollo per Bahar, dato che la ragazza minaccia di rinunciare. Sarp si scontra duramente con Piril, sua nuova moglie, per questioni legate a Bahar e ai bambini.

Jale e Musa trascorrono un momento spensierato, ridendo insieme e ricordando la casa in cui avevano progettato di vivere prima di sposarsi. Ceyda, sopraffatta dal dolore per la lontananza del figlio, si esibisce al locale in stato di ebbrezza. Dopo essere stata cacciata e aggredita, interviene Hikmet per soccorrerla…