La forza di una donna, anticipazioni 4 luglio 2025: le urla di Bahar!

La forza di una donna, anticipazioni puntata di venerdì 4 luglio 2025

Bahar, seguendo il suggerimento di Yeliz, decide di controllare i messaggi presenti sul cellulare di Sarp. Quello che scopre la getta in uno stato di profondo sconvolgimento, al punto tale da reagire in maniera estremamente violenta, incapace di contenere le sue emozioni.

Le urla di Bahar attirano l’attenzione di Ceyda, che si precipita alla sua porta per capire cosa stia accadendo. In quel momento, Bahar, visibilmente turbata, le chiede con enfasi di non lasciarla sola in una situazione così difficile.

Nel frattempo, Arif si offre gentilmente di accompagnare i bambini a scuola per alleggerire il peso sulla donna. Tuttavia, durante questo gesto premuroso, Sirin decide di seguirlo, insinuandosi nella situazione con le sue usuali intenzioni ambigue…