La forza di una donna, anticipazioni puntata di lunedì 7 luglio 2025

La protagonista Bahar sprofonda in una grave depressione dopo aver scoperto che il suo amato Sarp la tradiva. Si ritrova a ripensare a diversi episodi del passato, momenti in cui avrebbe potuto notare segnali che rivelavano l’ambiguità del comportamento di lui. Nel frattempo, Sirin non smette di tormentarla, divertendosi a disturbarla con chiamate anonime sul cellulare… Seguici su Instagram.