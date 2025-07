La forza di una donna, anticipazioni 8 luglio 2025

La forza di una donna, anticipazioni puntata di martedì 8 luglio 2025

Bahar, dopo aver ricevuto il suo stipendio, viene brutalmente aggredita e derubata, subendo anche alcune ferite. Decide di sporgere denuncia alla polizia; tuttavia, trovandosi in difficoltà nel tornare a casa, Arif, mosso a compassione, le offre del denaro per aiutarla. Nel frattempo, Sirin non smette di tormentarla con insistenti telefonate anonime e cerca di avvicinarsi ad Arif, sostenendo di essere alla ricerca di un appartamento.

Intanto, a casa di Bahar, Doruk e Nisan, prima di addormentarsi, pensano al loro padre, Sarp. Bahar cerca di consolarli, immaginando insieme a loro possibili scenari in cui lei e Sarp conducono una vita piena di ricchezze; ma alla fine, riconosce che nessuna ricchezza potrebbe mai eguagliare la felicità di condividere attimi semplici e autentici, magari seduti su una panchina davanti al mare…