La forza di una donna anticipazioni: Bahar in cerca della suocera Jülide, ecco perché

Una ricerca di Bahar (Özge Özpirinççi) sarà al centro della scena nelle prossime puntate de La forza di una donna. Convinta che il marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) sia sopravvissuto all’incidente in mare verificatosi quattro anni prima, Bahar vorrà rintracciare ad ogni costo la suocera Jülide (Şebnem Köstem) per un motivo ben preciso. Qualcuno remerà però contro di lei…

La forza di una donna, news: Jülide rischia di investire Bahar

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, la storyline prenderà il via quando Bahar rischierà di essere investita proprio da Jülide, che però farà finta di non riconoscerla. Conscia del fatto che il figlio ha cambiato identità e ora si fa chiamare Alp Karahan, Jülide metterà subito sull’avviso Suat (Gazanfer Ündüz), il padre di Pırıl (Ahu Yağtu), la donna con la quale Sarp si è risposato e ha avuto altri due figli, i gemelli Ali e Ümer.

Dopo alcune indagini, al fine di verificare se ciò che gli ha detto l’ubriacona Jülide corrisponde alla verità, Suat scoprirà quindi che Bahar è ancora viva, esattamente come i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), anche se a Sarp è stato fatto credere il contrario. Una notizia che manderà in confusione anche Piril la quale, disperata, riuscirà a convincere “Alp” a tornare in America, nazione dove saranno stati negli ultimi tre anni.

La forza di una donna, spoiler: Bahar in cerca della suocera Jülide; ecco perché

Nel frattempo, Bahar si convincerà del fatto che Sarp sia ancora vivo per un motivo ben preciso: sul suo cellulare avrà infatti ritrovato degli sms scambiati con la presunta amante successivi all’incidente in mare nel quale è stato dichiarato morto. Inconsapevole del fatto che è stata Şirin (Seray Kaya) a mandarsi da sola quei messaggi, Bahar chiederà dunque aiuto a Hikmet (Melih Çardak), l’amante dell’amica Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), di sguinzagliare i suoi uomini per rintracciare Jülide.

Una volontà, quella di scovare dove si trova la suocera, che Bahar manterrà anche quando Bahar scoprirà la presunta verità sulla relazione tra Sarp e Şirin e la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) le dirà che è stata la sorellastra a mandarsi da sola quegli sms dal cellulare del “defunto”.

La forza di una donna, trame: Bahar a casa di Jülide ma…

Non a caso, Bahar deciderà di recarsi a casa di Jülide appena Hikmet le fornirà il suo indirizzo. Purtroppo, la pista si rivelerà del tutto inutile: Bahar non troverà la suocera, ma la sua vicina di casa, pronta a dirle che Jülide è ormai partita da diverso tempo senza dire a nessuno dove stesse andando.

Come se non bastasse, Bahar mostrerà alla sconosciuta una foto di Sarp, ma la donna dirà di non averlo mai visto. Una vera e propria menzogna, dato che “Alp” era andato lì qualche giorno prima proprio per cercare di parlare con Jülide, anche se poi non l’aveva trovata. Una scia di menzogne provocata da Suat, che avrà nascosto Jülide in casa sua per impedire sia a “Alp” e sia a Bahar di comunicare con lei… Seguici su Instagram.