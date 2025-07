La forza di una donna anticipazioni: Bahar scopre che Şirin è la presunta amante di Sarp!

Nessun segreto resta tale a lungo, nemmeno a La forza di una donna. Nel corso delle prossime puntate della dizi turca, Bahar (Özge Özpirinççi) scoprirà nel peggiore dei modi che la sorella Şirin (Seray Kaya) è la persona misteriosa che, stando ai riscontri del cellulare, ha avuto una relazione extraconiugale con il suo amato Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Una consapevolezza che la farà andare su tutte le furie…

La forza di una donna, news: ecco come Bahar scoprirà tutto quanto!

Tutto partirà quando Bahar tornerà nel quartiere di Tarlabaşı, dopo un breve periodo trascorso a casa della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar). Un giorno, la piccola Nisan (Kübra Süzgün) comporrà per sbaglio il numero della presunta amante di Sarp che Bahar avrà registrato sul suo cellulare. A differenza delle volte precedenti, nelle quali Şirin si divertiva ad ascoltarla senza rispondere, Bahar potrà parlare per la prima volta con una donna, che però sarà totalmente estranea ai fatti.

Possiamo infatti anticiparvi che, seguendo i consigli di Hatice, Şirin avrà ceduto il suo numero di cellulare ad un’altra persona, al fine di evitare che la sorellastra potesse riunire tutti i tasselli del puzzle. Un piano non pensato nei minimi dettagli, tant’è che avverrà l’irreparabile: stanca delle continue telefonate, la nuova proprietaria del numero dirà a Bahar che tutti quanti non fanno altro che chiederle al cellulare di una certa Şirin…

La forza di una donna, spoiler: Bahar su tutte le furie con Şirin!

A quel punto, Bahar capirà di essere stata presa in giro dal patrigno Enver Sarıkadı (Şerif Erol), dato che sarà a conoscenza del fatto che è stato lui a farle recapitare il vecchio cellulare del marito che conteneva i messaggi con la sua “misteriosa” amante.

Certa del fatto che Enver abbia voluto proteggere la figlia Şirin, Bahar caccerà il patrigno dalla sua casa – dove si sarà trasferito per starle vicino e prendersi cura di Nisan e Doruk (Ali Semi Sefil) durante la sua malattia – e si recherà furiosa con Arif (Feyyaz Duman) nell’abitazione di Hatice in cerca, ovviamente, di Şirin.

Messa in allerta via cellulare da Enver, preoccupato da un’ipotetica nuova crisi di salute della figliastra che potrebbe esserle fatale, Hatice impedirà però a Bahar di incontrare Şirin, che troverà intanto rifugio a casa di Musa (Devrim Özder Akın) e Jale Demir (Ece Özdikici). Tuttavia, la nostra protagonista sarà più che mai intenzionata a rintracciare la parente per metterla di fronte alle sue responsabilità…

La forza di una donna, trame: la grossa delusione di Bahar

Durante il tragitto in macchina per ritornare a Tarlabaşı, dato il mancato incontro con Şirin, Arif si lascerà sfuggire per sbaglio che anche lui e la migliore amica Yeliz Ünsal (Ayça Erturan) erano a conoscenza della tresca della sorellastra con Sarp, ma hanno scelto di non dirglielo – così come Enver – per non compromettere ulteriormente la sua salute.

Tale confessione porterà Bahar a non fidarsi più di nessuno, se non di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), l'unica all'oscuro del grande inganno. In ogni modo, almeno per ora, Bahar non saprà da che punto cominciare a cercare Sirin, apparentemente sparita nel nulla. Almeno finché, durante una chiacchierata a scuola, il piccolo Bora (Demir Beyitolgu), il figlio di Jale e Musa, farà sapere a Doruk che Sirin ha dormito a casa sua…