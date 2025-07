La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La forza di una donna da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025

Nisan vince il primo premio in un concorso scolastico, ottenendo in premio un computer e alcuni libri. Per aiutare economicamente la madre, decide però di rinunciare al computer e chiede ad Arif di darle una mano a venderlo. Nel frattempo, Enver legge alcune pagine del diario di Sirin e, sconvolto da ciò che vi trova scritto, decide di affrontare direttamente la figlia.

Sirin va a visitare un appartamento che Arif ha trovato per lei. Poco dopo, la polizia fa irruzione a casa di Bahar in seguito a una segnalazione e inizia a perquisire l’abitazione alla ricerca di droga. Bahar ne è completamente all’oscuro, mentre i bambini, spaventati, trovano conforto tra le braccia di Arif, mentre la malattia di Bahar continua a peggiorare.

In seguito, Bahar scopre che qualcuno aveva nascosto a casa sua un pacchetto di droga che Doruk, ignaro, aveva portato a scuola prima che scattasse la perquisizione. Dietro il tentativo di incastrarla si nasconde Bersan, l’ex fidanzata gelosa di Arif, anche se i sospetti vengono inizialmente indirizzati su Yusuf, il padre di Arif.

Sirin cerca invano di riavvicinarsi a Enver, regalandogli una sciarpa, ma lui resta irremovibile e rifiuta ogni dialogo. Intanto, Arif continua a stare accanto a Bahar, proteggendola e aiutandola in ogni occasione, mentre lei è costretta a fare i conti con misteriosi malesseri e svenimenti.

A causa della sua malattia, Bahar perde i sensi mentre sta cucinando, rischiando di provocare un incendio in casa. L’incidente le riporta alla mente una discussione avuta con Sarp, che voleva ricucire il rapporto con sua madre per garantire ai bambini un punto di riferimento. Spinta da questa consapevolezza, Bahar decide di trasferirsi con i figli a casa di Hatice.

Hatice accoglie malissimo la notizia, ma sorprendentemente è proprio Sirin a convincerla che sia la scelta più giusta. Nonostante il suo stato di salute precario, Bahar si trasferisce quindi da Hatice ed Enver, che possono darle una mano con i bambini. Arif si offre di aiutarla nel trasloco e, arrivato a casa di Hatice, si ritrova faccia a faccia con Sirin. L’accoglienza, tuttavia, è tutt’altro che calorosa: né Hatice né Sirin si dimostrano contente del loro arrivo. L’unico a essere sinceramente felice è Enver, che fa di tutto per far sentire Bahar e i bambini a proprio agio.

Ceyda affronta Yusuf e gli rivela un importante segreto che riguarda il suo passato….