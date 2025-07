La forza di una donna anticipazioni: Hikmet porta Arda a Ceyda ma…

Nei nostri post recenti dedicati alle anticipazioni de La forza di una donna vi abbiamo parlato di Arda Karataş (Kerem Yozgatli), il figlioletto di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu). La vicina di Bahar (Özge Özpirinççi) riceverà infatti dalla madre il permesso di badare al bambino per un mese, ma poi l’anziana donna cambierà idea e la lascerà nella disperazione più totale. Almeno finché il “fidanzato” Hikmet (Melih Çardak) non cercherà di aiutarla…

La forza di una donna, news: la delusione di Ceyda

Al settimo cielo per avere avuto la possibilità di passare un po’ di tempo con Arda, un bambino fragile affetto da una forma lieve di autismo, Ceyda farà tantissimi acquisti per permettere al bambino di trovarsi a suo agio nel quartiere povero di Tarlabaşı. Proprio per questo, al fine di dare al figlio una confortevole cameretta dove stare e tantissimi giochi con i quali divertirsi, Ceyda chiederà un ingente prestito ad uno dei proprietari dei locali dove presta servizio come cantante.

Una situazione che si rivelerà del tutto controproducente: come già detto, la madre cambierà idea e, nel giorno previsto per l’arrivo del piccolino, farà sapere a Ceyda che non intende più farle vedere Arda perché può benissimo prendersi cura di lui sua sorella. Tale delusione porterà dunque Ceyda a bere più del dovuto, tant’è che verrà cacciata (ubriaca) in malo modo da un cabaret nel corso di una serata…

La forza di una donna, spoiler: Hikmet porta Arda a Ceyda ma…

In pena per il modo in cui starà soffrendo, Hikmet utilizzerà dunque la forza per convincere la madre di Ceyda a farle riavere il piccolo Arda. La “cantante” potrà dunque riabbracciare il figlio e inizierà a sperare un futuro felice al suo fianco, anche se non condividerà i modi utilizzati da Hikmet per renderla finalmente felice.

In ogni caso, dopo alcune ore passate in completa serenità, Ceyda inizierà a pensare a come potrà prendersi cura del bimbo, visto che ha necessariamente bisogno di lavorare per potergli dare tutto ciò di cui necessita. E, proprio in questo senso, un nuovo colpo di scena farà da padrone e sarà collegato al debito contratto da Ceyda per comprare la stanza e i giocattoli di Arda…

La forza di una donna, trame: la scelta difficile di Ceyda

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che il proprietario del locale pretenderà che Ceyda continui a lavorare per lui finché non avrà completamente ripagato il suo debito. Un’imposizione alla quale nemmeno Hikmet potrà opporsi, visto che lo scagnozzo Peyami (Selim Aygün) gli spiegherà che il datore di lavoro non è altri che il suocero. A quel punto, Hikmet non potrà muovere un dito in favore dell’amante Ceyda al fine di evitare di innescare una grossa problematica nel suo matrimonio.

Il risultato? Dato che sarà costretta a lavorare di notte, Ceyda saluterà Arda e lo rimanderà a casa della madre, con la morte nel cuore ma consapevole che potrà avere così un futuro migliore e lontano dalla miseria. Un risvolto triste della faccenda che genererà molto presto altre dinamiche…