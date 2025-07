La forza di una donna anticipazioni: Jale vuole il divorzio da Musa!

I tentativi portati avanti da Musa Demir (Devrim Özder Akın) per fare ingelosire la moglie Jale (Ece Özdikici) e farla innamorare nuovamente di lui non sembreranno produrre gli effetti sperati. Nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, la dottoressa ribadirà infatti al marito che vuole il divorzio.

La forza di una donna, news: Musa cerca di fare ingelosire Jale

Per attirare le sue attenzioni, Musa inizierà infatti a mostrarsi scostante con Jale e, in più di una circostanza, le dirà all’improvviso che deve uscire con alcuni amici e la costringerà a badare al piccolo Bora (Demir Beyitolgu). Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di segnalarvi, tutto ciò sarà soltanto una messinscena poiché, in realtà, Musa non incontrerà nessuno e passerà le serate o in macchina o da solo in qualche fast food.

Inconsapevole delle menzogne del marito, Jale comincerà dunque a porsi qualche domanda e ventilerà l’ipotesi che lui possa avere trovato un’amante. Musa avrà infatti cambiato completamente look e si spruzzerà tantissimo profumo. Non a caso, stanca dello strano modo di fare del consorte, Jale deciderà una sera di seguirlo e scoprirà l’amara verità…

La forza di una donna, spoiler: Jale vuole il divorzio da Musa!

Scoperto che in realtà sta trascorrendo da solo la serata al cinema, Jale farà in modo di acquistare il biglietto della poltrona vicina a quella del marito e si presenterà di fronte a lui. Una scena apparentemente comica, che però aprirà le porte al risvolto negativo: alcuni giorni dopo tale evento, Jale confiderà infatti a Musa che la vita di coppia al suo fianco ormai la annoia, motivo per il quale è ancora decisa a divorziare.

Neanche a dirlo, l’intenzione di Jale rattristerà tantissimo Musa, che invece sarà ancora innamoratissimo di lei; sta di fatto che la dottoressa sarà totalmente irremovibile, anche se non avrà più nessun tipo di attrazione per il collega Sinan (Oktay Gürsoy), in attesa di un figlio dalla sua compagna…

La forza di una donna, trame: Musa e Jale vicinissimi al divorzio ma Bora…

Rassegnato all’idea di aver perso la moglie, Musa darà dunque il suo consenso a Jale per organizzare un incontro con le loro madri, alle quali comunicheranno che intendono divorziare. A tale notizia inaspettata (essendo in realtà entrambe convinte del fatto che Jale fosse in attesa di un secondo bambino), le due consuocere inizieranno a discutere in modo acceso e prenderanno le parti dei loro figli nella questione del divorzio.

Una situazione che, inevitabilmente, finirà per rattristare il piccolo Bora, che disegnerà su un foglio il momento del litigio e raffigurerà le sue nonne e i genitori senza bocca, in modo tale che non possano più litigare. Un vero e proprio messaggio subliminale che Jale coglierà subito…