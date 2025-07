La forza di una donna anticipazioni: Musa si trasferisce a Tarlabaşı e attira le attenzioni di Yeliz

Un trasferimento darà il via ad una trama piuttosto leggera nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. In seguito al fallimento del suo matrimonio con la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici), il funzionario del Governatorato Musa (Devrim Özder Akın) deciderà di trasferirsi a Tarlabaşı, lo stesso quartiere in cui vive la protagonista Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Tale svolta sarà l’incipit di una sorta di avvicinamento a Yeliz Ünsal (Ayça Erturan), la migliore amica della donna…

La forza di una donna, news: Yeliz cacciata di casa da Teoman!

La storyline partirà quando Yeliz verrà cacciata di casa, insieme ai suoi due figli Așli (Ayça Melek Gülerçe) e Tunç (Kaan Şener), dal marito Teoman. L’uomo si arrabbierà con la consorte nel momento in cui non preparerà una cena per degli ospiti importantissimi. Ma il forfait che un motivo: Yeliz si recherà insieme a Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) da Şirin Sarıkadı (Seray Kaya) per picchiarla e verrà arrestata per via della denuncia della sorellastra di Bahar.

Disgustato per l’atteggiamento della moglie, Teoman manderà dunque in fumo il suo matrimonio già traballante con Yeliz, che a quel punto accetterà l’ospitalità di Bahar e dovrà restare nel quartiere di Tarlabaşı. Dato che la casa della Çeşmeli sarà piuttosto stretta, ad un certo punto Yeliz e i bambini andranno a stare da Ceyda.

La forza di una donna, spoiler: Musa si trasferisce a Tarlabaşı

Contemporaneamente a tutte queste vicende, Musa non riuscirà ad appianare le sue divergenze con Jale e, nonostante l’immenso dolore, andrà a stare a Tarlabaşı, in una casa di proprietà di Arif Kara (Feyyaz Duman) che si sarà preoccupato di far ristrutturare a sue spese.

Nel suo primo giorno di permanenza nel nuovo appartamento, Musa andrà dunque a trovare Bahar e Enver Sarıkadı (Şerif Erol), ancora lì a causa dei problemi con Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Sirin, e farà la conoscenza di Yeliz, che resterà fin da subito affascinata dal suo modo di fare cortese, tanto da credere di avere una possibilità di rifarsi una vita con lui.

Anche se il suo matrimonio con Teoman sarà finito da pochissimo, Yeliz comincerà a pensare di doversi rifare in fretta una vita per garantire un nuovo benessere economico a Tunç e Așli. Proprio per questo, la Ünsal esprimerà il desiderio di conoscere meglio Musa.

Un’intenzione che sembrerà innescare la gelosia di Jale quando quest’ultima andrà a trovarlo nella sua nuova sistemazione e noterà che Yeliz ha già puntato il marito. Tra le altre cose, la migliore amica di Bahar vedrà aumentare ancora di più le sue speranze quando, per ringraziarla dell’aiuto che gli ha dato insieme a Bahar per pulire l’appartamento, Musa si presenterà da lei con un bel mazzo di fiori.

Un gesto di semplice riconoscenza oppure anche Musa starà cominciando a guardarsi attorno dopo la delusione con Jale?…