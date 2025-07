La forza di una donna anticipazioni: per Ceyda una brutta delusione, ecco quale!

Una brutta delusione attende Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna, ma stavolta non c’entrerà nulla il molesto “fidanzato” Hikmet (Melih Çardak). Tutto ciò avrà a che fare con Arda, il figlioletto della vicina di casa di Bahar (Özge Özpirinççi).

La forza di una donna, news: Ceyda riceve una notizia su Arda

Ceyda ha avuto Arda da una precedente relazione. Visto che non era in grado di prendersene cura, il bambino è stato affidato alla nonna, nonché madre della Aşçıoğlu: un particolare che Ceyda svelerà a Bahar quando comincerà a legarsi sempre di più a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk Çeşmeli (Ali Semi Sefil).

Non a caso, Ceyda farà dei veri e propri salti di gioia quando la madre le chiederà di potersi prendere cura di Arda per circa un mese. La notizia riaccenderà nella Aşçıoğlu la speranza di stabilire un vero e proprio rapporto con il figlioletto. Proprio per questo, si preparerà ad accoglierlo al meglio nel quartiere povero di Tarlabaşı, nel quale vive…

La forza di una donna, trame: l’entusiasmo di Ceyda

Come prima cosa, Ceyda comprerà tutto il necessario per allestire una camera da sogno per Arda; inoltre comprerà tantissimi giocattoli poiché non avrà affatto idea di che cosa piaccia oppure no al bambino. Un entusiasmo che Ceyda non riuscirà a controllare nemmeno di fronte a Doruk e Nisan, che resteranno incantanti quando si troveranno circondati da giocattoli che loro non si sono mai potuti permettere.

Per riuscire a comprarli tutti quanti, Ceyda si sarà addirittura indebitata, visto che avrà chiesto un prestito ad un suo conoscente per poterli avere. Una mossa senz’altro ingenua, che avrà delle spiacevoli conseguenze quando, nel giorno previsto, Arda non arriverà a Tarlabaşı all’orario prestabilito…

La forza di una donna, spoiler: la delusione di Ceyda

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo ore interminabili di attesa, Ceyda telefonerà alla madre, che le dirà che ha cambiato idea e che non intende più mandarle Arda, visto che può occuparsi di lui la sorella. Il repentino cambio di idea manderà Ceyda nella disperazione totale, tant’è che comincerà a bere più del dovuto e finirà per presentarsi, ubriaca, in un locale dove sarà stata contattata per cantare.

Il risultato? Ceyda verrà licenziata e sbattuta fuori in malo modo dal cabaret. Ciò manderà su tutte le furie Hikmet, quando ritroverà la "fidanzata" quasi svenuta sul ciglio della strada. La perdita del lavoro passerà però in secondo piano nei pensieri di Ceyda rispetto all'ennesimo incontro negato con Arda…