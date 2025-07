La forza di una donna: Bahar viene licenziata! Ecco perché | Anticipazioni

Una nuova disavventura sta per abbattersi su Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi) nel corso delle prossime puntate de La forza di una donna. Dopo essere stata picchiata dalla sorellastra Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), la nostra protagonista verrà infatti licenziata in malo modo dalla stireria. Si tratta dell’ennesima circostanza sfortunata che rischierà di compromettere ulteriormente la salute di Bahar…

La forza di una donna, news: Bahar e le continue visite in ospedale

Tutto partirà quando, a causa dell’anemia aplastica di cui soffre, Bahar dovrà recarsi di frequente in ospedale per sottoporsi alle dure terapie. A quel punto, le colleghe della stireria, capeggiate da Ferdane (Sinem Uçar), faranno il possibile per evitare a Bahar qualsiasi tipo di stress, coprendola ogni qual volta ha bisogno di spostarsi e facendo, di fatto, il lavoro al posto suo.

Tale solidarietà femminile (dato che nella stireria lavorano soltanto donne) renderà felice Bahar, certa del fatto di aver trovato nelle colleghe una seconda famiglia. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la situazione comincerà a non piacere affatto a Sema, la datrice di lavoro di Bahar. In più di un’occasione, la donna sottolineerà alla Çeşmeli che non può assentarsi da lavoro a suo piacimento… finché non prenderà una clamorosa decisione!

La forza di una donna, spoiler: Bahar viene licenziata

Possiamo infatti anticiparvi che, alla fine, Sema convocherà Bahar nel suo ufficio e, senza mostrare un briciolo di empatia nei suoi confronti, le dirà che può prendere tutte le sue cose perché è licenziata: quello è il suo ultimo giorno di lavoro.

Neanche a dirlo, Bahar cercherà di far cambiare idea a Sema, ricordandole che ha due figli piccoli, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), a cui badare, ma anche in questo caso la sua supplica non sortirà l’effetto sperato. Sema metterà infatti al primo posto il “benessere” della sua stireria, invece di quello della sofferente Bahar, e sosterrà che non può permettersi di pagare una lavoratrice che va via all’improvviso.

La forza di una donna, trame: la reazione di Bahar al licenziamento

Visibilmente scossa, Bahar tornerà dalle sue compagne e Ferdane le domanderà subito se sia successo qualcosa. Tuttavia, dato che ce l’avrà con lei per averle nascosto (come tutti quanti, peraltro) che era Şirin la presunta amante del marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk), Bahar eviterà di rispondere alla domanda di Ferdane.

Quest’ultima scoprirà dunque del licenziamento soltanto quando la segretaria di Sema andrà da Bahar per convincerla a firmare il suo foglio di congedo, al quale corrisponderà anche un indennizzo finale. In questa occasione, Bahar si rifiuterà però di apporre la sua firma, quasi come se sperasse in un cambio improvviso di idea da parte di Sema. Ma questa speranza si concretizzerà oppure Bahar sarà davvero rimasta senza lavoro? Seguici su Instagram.