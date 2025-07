La forza di una donna: Jülide mette Piril sotto pressione! | Anticipazioni

È difficile dimenticarsi della propria madre, anche se non ti è mai stata vicino. In questo non farà eccezione nemmeno Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Nel corso delle puntate di La forza di una donna in onda tra qualche settimana, l’uomo deciderà infatti di accogliere in casa la madre Jülide (Şebnem Köstem), con la quale non ha mai avuto un ottimo rapporto. Una volontà che metterà la nuova moglie Pırıl (Ahu Yağtu) in forte difficoltà…

La forza di una donna, news: Suat continua ad ingannare “Alp”. Ecco come

Come sapete, Sarp ha cambiato la sua identità in “Alp Karahan” e sta fuggendo da una misteriosa colpa legata al suo passato. Sposato con Piril, dalla quale ha avuto i due figli gemelli Ali e Ümer, “Alp” comincerà a farsi delle domande sul conto di Bahar (Ozge Özpirinççi) e dei figli Nisan (Kübra Süzgü) e Doruk (Ali Semi Sefil), che ormai crede morti da diverso tempo, tant’è che si recherà più volte a fare visita alle loro false tombe.

Non a caso, il suocero Suat (Gazanfer Ündüz) non esiterà a fare rapire Şirin (Seray Kaya) quando scoprirà che ha incontrato Sarp. Minacciando di fare del male a Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Enver Sarıkadı (Şerif Erol), Suat farà dunque sì che Sirin menta a Sarp e gli dica che la sorella e i nipotini sono morti a causa di un incendio scoppiato nel loro appartamento.

La forza di una donna, spoiler: Sarp decide di accogliere in casa la madre Jülide

Tuttavia, nonostante la risoluzione del problema, Suat dovrà fare i conti con un altro imprevisto: dopo un primo incontro infuocato con la madre Julide, durante il quale la donna si lascerà sfuggire che né Suat e né Piril gli hanno raccontato tutta la verità sulla sua famiglia precedente, Sarp approfitterà della partenza in America della consorte per ospitare Jülide in casa e capire meglio se gli stia nascondendo qualcosa.

Ovviamente, in questa fase della storia, Çeşmeli non immaginerà minimamente che Bahar, Nisan e Doruk siano ancora vivi, né tanto meno che anche loro lo credono morto. Un intreccio narrativo che rischierà di complicarsi quando Piril tornerà all’improvviso in Turchia…

La forza di una donna, trame: Jülide mette Piril sotto pressione!

Presa dal timore che “Alp” possa continuare a indagare sul suo passato, Piril si presenterà a Istanbul senza preavviso e dirà al marito che vuole stare al suo fianco. Piril andrà però incontro ad una grossa sorpresa quando scoprirà che “Alp” ha accolto nella loro lussuosissima villa anche Jülide, ma cercherà di non opporre resistenza per non destare alcun tipo di sospetto nell’uomo.

Una circostanza che porrà Jülide in una situazione di estremo vantaggio su Piril. Non a caso, al termine della prima serata trascorsa in famiglia, Jülide riuscirà a “convincere” Piril a regalarle dei costosissimi orecchini minacciando, in caso contrario, di svelare a Sarp tutta la verità su Nisan, Doruk e Bahar, compreso il fatto che sono vivi e vegeti e abitano a Tarlabaşı.

Il pericolo è insomma imminente per Piril, tant’è che la donna chiederà al padre di fare il possibile per liberarsi definitivamente di Jülide… Seguici su Instagram.