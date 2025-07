La forza di una donna: Sirin farà credere a tutti di essere stata aggredita! | Anticipazioni

Chi segue La forza di una donna ha capito fin da subito che, nella nuova dizi di Canale 5, la vera cattiva della storia è soltanto una: Şirin Sarıkadı (Seray Kaya), la sorellastra psicopatica di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Prossimamente, la ragazza metterà su un altro folle piano per convincere la madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) a cacciare Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) di casa…

La forza di una donna, news: Şirin fa di tutto per non aiutare Bahar

La situazione si complicherà quando Bahar verrà colpita da un improvviso malore, motivo per il quale si renderà indispensabile portarla in ospedale per un controllo. A quel punto, la dottoressa Jale Demir (Ece Özdikici) dovrà tradire il suo patto di riservatezza con la paziente e svelerà a Hatice e Enver (Şerif Erol) che la nostra protagonista ha l’anemia aplastica, patologia che potrebbe farla morire da un momento all’altro.

Durante la chiacchierata, Jale dirà che Bahar ha una possibilità di salvarsi soltanto grazie ad un trapianto di midollo osseo. La Demir inviterà quindi i coniugi Sarikadi a fare dei test per capire se siano o meno compatibili. Un invito che Hatice estenderà anche a Şirin, ma quest’ultima mentirà ai medici e dirà di aver preso un medicinale che le rende impossibile farsi prelevare il sangue prima di quattro mesi…

La forza di una donna, spoiler: Şirin fa credere a tutti quanti di essere stata aggredita!

Inoltre, Şirin darà di matto quando Hatice ed Enver decideranno di cedere la loro camera a Bahar e ai bambini. Furiosa, lascerà la casa e passerà la notte da Levent (Semi Sırtıkkızıl). Con la complicità dell’amico, Şirin si recherà in una farmacia e racconterà ai dottori di avere bisogno di un trucco finto che simuli un’aggressione, sostenendo di dover partecipare a un casting cinematografico.

In seguito, la Sarikadi tornerà a casa e racconterà di essere stata aggredita in un parco da degli sconosciuti. La notizia sconvolgerà Enver e Hatice; quest’ultima, ancora una volta, cederà alle richieste della figlia minore e deciderà che Bahar, Nisan e Doruk devono cercare una nuova sistemazione…

La forza di una donna, trame: Enver scopre la grande bugia di Şirin

C’è da dire che Hatice prenderà in considerazione l’idea di vendere la sua casa per dare una parte dei soldi a Bahar e “salvarla” dalle grinfie della sempre più incontrollabile Şirin. Tuttavia, un colpo di scena rischierà di mettere in discussione tutto quanto…

Per convincerlo ad aiutarlo a riconquistare Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu), Hikmet (Melih Çardak) prometterà a Enver di trovare i ragazzi che hanno aggredito Şirin. Grazie ai suoi mezzi, Hikmet non farà dunque fatica a scoprire che Şirin ha mentito ai suoi genitori ed entrerà addirittura in possesso della fotografia risalente al momento in cui la giovane si è fatta truccare in farmacia, con tanto di bende, per simulare l’aggressione.

Una verità scomoda che, ancora una volta, innescherà la furia di Enver, non appena quest'ultimo vedrà gli scatti in grado di sbugiardare la figlia…