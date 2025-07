La forza di una donna: Şirin picchia Bahar! | Anticipazioni

Non c’è davvero limite alla cattiveria di Şirin Sarıkadı (Seray Kaya). Lo sanno bene i telespettatori de La forza di una donna, ormai abituati alle bugie e ai folli piani della sorellastra di Bahar Çeşmeli (Özge Özpirinççi). Tuttavia, nelle puntate della dizi in onda tra qualche settimana, la giovane si supererà e picchierà la parente, lasciandola agonizzante per strada. Cerchiamo quindi di capire come si arriverà a questa svolta choc…

La forza di una donna, news: Bahar scopre che Şirin è stata la presunta amante di Sarp

La storyline comincerà quando una sconosciuta risponderà al numero di telefono identificato da Bahar come quello dell’amante del marito Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk). Stremata dalle continue domande, la donna dirà di avere da poco quel numero e farà sapere a Bahar che tutti “stranamente” chiedono di una tale Şirin.

A quel punto, la nostra protagonista capirà subito che la sorellastra è stata l’amante di Sarp – in base a ciò che la stessa Şirin ha fatto credere a tutti quanti – e che tutte le persone a lei vicine, a partire dal suo ospite Enver Sarıkadı (Şerif Erol), glielo hanno nascosto.

Decisa ad andare fino in fondo nella questione, Bahar arriverà visibilmente alterata a casa della madre Hatice (Bennu Yıldırımlar) ma non vi troverà Şirin. Quest’ultima seguirà infatti le direttive della stessa Hatice ed andrà a nascondersi per un po’ a casa dei “cugini” Musa (Devrim Özder Akın) e Jale Demir (Ece Özdikici).

La forza di una donna, trame: Doruk dà a Bahar un indizio su Şirin

Il diversivo si rivelerà inutile col trascorrere delle giornate: il piccolo Bora (Demir Beyitolgu) finirà per rivelare a Doruk (Ali Semi Sefil) che Şirin sta dormendo a casa sua. Qualche ora più tardi, Doruk si troverà dunque a parlare con Bahar della zia Şirin e le chiederà se sia riuscita ad incontrarla per fare la pace. Nel momento in cui Bahar gli dirà che non l’ha trovata perché non sa dove si è nascosta, Doruk svelerà dunque alla madre che la parente è da Musa e Jale.

In preda alla collera più totale, Bahar affiderà quindi Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk alle cure di Ceyda Aşçıoğlu (Gökçe Eyüboğlu) e si dirigerà verso l’abitazione dei coniugi proprio mentre Jale starà cacciando Şirin, colpevole a suo dire di aver rivelato a Bora che lei e Musa stanno divorziando!

La forza di una donna, spoiler: Şirin picchia Bahar

Quali saranno dunque le conseguenze? Possiamo anticiparvi che Şirin e Bahar si incontreranno sul ciglio della strada. Nervosa, la Çeşmeli si avventerà sulla sorella, chiedendole spiegazioni circa la sua relazione con Sarp, ma poi dovrà mollare la presa poiché non avrà abbastanza forze a causa dell’anemia aplastica di cui soffre.

Anche se si renderà conto del fatto che la sorella sta male, Şirin non si fermerà e comincerà a prenderla a calci, gridando che Sarp la amava e che lei non potrà mai cancellarlo. La furia della Sarikadi verrà interrotta grazie all’arrivo di alcuni passanti, con Bahar che tornerà a casa piena di dolori e con un grosso graffio sul volto.

Uno scontro davvero cruento tra le sue consanguinee. E Sirin non mostrerà nemmeno un po’ di sensi di colpa, tanto che non nasconderà a Jale e Hatice di aver picchiato Bahar! Seguici su Instagram.