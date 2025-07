La notte nel cuore, anticipazioni ottava puntata 15 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di martedì 15 luglio 2025

Tahsin è invitato a cena dai Sansalan. La serata prende una piega inaspettata con l’arrivo furioso di Esat, che pretende un confronto con Nuh. Esasperato, gli chiede chi si creda di essere per averlo abbandonato nel mezzo del nulla e lo obbliga a svelare la sua vera identità. Nuh, piuttosto che rispondere direttamente, si rivolge a Sumru chiedendole se vuole chiarire lei la questione. Ma la tensione del momento si fa insostenibile: Sumru sviene, colpisce la testa e viene subito ricoverata in ospedale. I suoi due figli, in ansia per la situazione, la visitano mentre si trova in terapia intensiva. Nel frattempo, Nihayet si fa carico della responsabilità dell’accaduto, attribuendo a se stessa la colpa per il comportamento irrispettoso e ribelle di Nuh e Melek. Intanto Hikmet, sempre più sospettosa e determinata a scoprire la verità, parte per Aksu con l’obiettivo di fare luce sulla reale identità dei gemelli.

Di ritorno da Kayseri, Hikmet scopre un segreto scottante: Nuh e Melek sono in realtà figli illegittimi di Sumru. Forte di questa informazione, pianifica un confronto diretto per smascherare e screditare Sumru. I gemelli, nel mentre, continuano a sperare che la madre li riconosca ufficialmente. Tuttavia, Sumru rimane ancora titubante e manifesta solo sporadiche attenzioni clandestine nei confronti dei figli. Nel frattempo, Cihan informa suo padre della decisione di divorziare da Sevilay. Parallelamente, Samet propone a Tahsin di avviare insieme una società per risolvere i suoi problemi finanziari. Tahsin accetta, appoggiando l’idea forse più per risentimenti personali verso i Sansalan e il desiderio di rivincita che per reale interesse economico. Nel frattempo, Nuh tenta di riavvicinarsi a Sevilay, ma lei lo respinge per rispetto della sua condizione di donna sposata. Esat, pieno di rancore, organizza una spedizione punitiva contro Nuh, il quale giura di vendicarsi. Per riprendersi dagli eventi, Nuh si rifugia da Tahsin, che nel corso della permanenza gli svela un inquietante dettaglio: è assolutamente al corrente del suo segreto e sa che lui e Melek sono i figli di Sumru.

La tensione aumenta ulteriormente quando Cihan assume Melek come sua assistente, in aperta opposizione alla volontà del padre. Intanto, Nuh prende l'iniziativa e fa rapire Esat con l'aiuto di tre uomini, portandolo in un capannone per affrontarlo direttamente. Hikmet, appena rientrata dal viaggio ad Aksu, si impegna a mettere Sumru sotto pressione, soprattutto davanti a Samet. Racconta infatti la storia di una donna sposata che anni prima ha avuto due gemelli e li ha abbandonati. La narrazione culmina con un interrogativo diretto a Samet: cosa farebbe lui se scoprisse di essere quel marito tradito e venisse a sapere che Sumru tiene nascosti due figli ormai adulti da quasi trent'anni?…