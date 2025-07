La notte nel cuore, anticipazioni puntata 20 luglio 2025

Anticipazioni e trama puntata La notte nel cuore di domenica 20 luglio 2025

Hikmet riesce a far firmare a Sumru il trasferimento della sua parte di proprietà della villa. Nel frattempo, Nuh torna alla villa con il volto segnato da lividi. Sevilay e Melek cercano di capire cosa sia successo, ma Nuh si rifiuta di dare loro spiegazioni. Intanto, Bunyamin informa Canan sui recenti sviluppi riguardanti Esat e Nuh. I due notano anche che tra Melek e Cihan, così come tra Sevilay e Nuh, c’è una crescente intesa romantica. Durante la cena, Hikmet provoca Sumru presentandosi con i gioielli della madre, che ha rubato dalla sua stanza. Sumru si innervosisce al punto da litigare con Samet. Per placare la situazione, Nihayet spiega a Samet che l’irritazione di Sumru è dovuta alla preoccupazione per la salute del marito.

Successivamente, Hikmet si reca a casa di Tahsin. Non trovandolo, si introduce nella sua camera da letto, dove scopre un dipinto che ritrae Sumru. Decide allora di riferire tutto al fratello Samet, il quale si precipita da Tahsin per affrontarlo. Tuttavia, nella casa trova un altro quadro che raffigura una giovane donna, non Sumru. Furioso, Samet accusa Hikmet di tormentare inutilmente Sumru e le intima di smettere.

A Villa Sansalan arriva il momento della verità: Sumru confessa pubblicamente di essere la madre di Nuh e Melek, rivelando che i due ragazzi sono il risultato di uno stupro subito da parte del suo ex marito, motivo per cui avrebbe abbandonato la famiglia anni prima. Tuttavia, i gemelli non credono alla sua versione e decidono di lasciare la villa. Samet, legato al giuramento fatto molti anni addietro, decide di non perdonare Sumru, accusata anche di un tradimento del passato. Di conseguenza, Sumru viene allontanata dalla villa insieme a sua madre Nihayet, cosa che riempie Hikmet di soddisfazione: le sue manipolazioni hanno insinuato persino sospetti su un possibile legame tra Sumru e Tahsin. Anche Enise sceglie di abbandonare la villa in segno di solidarietà con le due donne. Nel frattempo, Nuh e Melek tornano alla pensione gestita da Gulfidan, ma poco dopo un gruppo di uomini fa irruzione nella loro stanza e li porta via con la forza.

Gli uomini di Samet abbandonano Nihayet e Sumru in una zona isolata e desolata; le due donne trascorrono la notte in una grotta tentando di proteggersi dai lupi. Nuh e Melek vengono invece sequestrati e trasferiti in una scuderia, dove vengono rinchiusi separatamente e legati a delle sedie. Cihan, Samet ed Esat iniziano un duro interrogatorio nei loro confronti per cercare di ottenere il maggior numero possibile di informazioni. Sono convinti che dietro il ritorno dei due ragazzi ci sia qualcuno che muove le fila.

Nel frattempo, Hikmet riunisce il personale di Villa Sansalan per un annunciato cambiamento: da quel momento in poi tutto sarà diverso e tutti dovranno seguire scrupolosamente le sue istruzioni. Inoltre, nomina Canan come nuova responsabile del personale della villa, segnando l'inizio di nuovi equilibri all'interno della casa…