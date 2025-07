La promessa, trama 3 – 4 – 5 luglio: Ricardo rimprovera Marcelo, l’ha sorpreso mentre…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 3 luglio 2025

Manuel e Jana decidono di partire insieme per assistere alla gara di aviazione. Nel frattempo, Petra informa la marchesa di questa decisione. Nonostante la sua evidente rabbia, la marchesa non sembra avere intenzione di intervenire. Il conte de Ayala prosegue nella sua ricerca per ritrovare Margarita, ma la sua permanenza a La Promessa viene messa in discussione da Alonso. Martina, inoltre, lo accusa di essere responsabile della fuga della madre.

Don Rómulo, ancora imprigionato nella cella della caserma, vede il suo stato di salute aggravarsi. Prima che le sue condizioni peggiorino ulteriormente, affida un documento a Don Ricardo in cui dispone che, in caso di morte, tutti i suoi beni vadano a Donna Pia. Nel frattempo, persiste una certa tensione tra Curro e Julia, ma i due tentano di chiarire la questione e lasciarsi alle spalle ogni attrito.

Marcelo continua a guadagnarsi la simpatia dello staff domestico portando allegria attraverso la riparazione della bicicletta. Tuttavia, non tutto fila liscio: Don Ricardo lo sorprende mentre bacia una cameriera che non è Teresa. Non riuscendo a confidare quanto visto a quest'ultima, Don Ricardo decide di affrontare Marcelo direttamente con un lungo rimprovero…