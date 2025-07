La promessa, anticipazioni 8 e 9 luglio 2025: Cruz scopre che circolano strane voci…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 8 e mercoledì 9 luglio 2025

Mentre attende che i marchesi decidano se accettare la sua proposta di abbandonare l’aviazione in cambio del loro consenso al matrimonio con Jana, Manuel continua a impegnarsi per ottenere la liberazione di Romulo, arrivando persino a suggerire al sergente Burdina una soluzione estrema. La caduta di Catalina non ha alcun impatto sulla sua gravidanza e la giovane si riprende rapidamente.

Cruz scopre che stanno circolando voci sull’infedeltà di Alonso e trova il supporto di Lorenzo, che le offre il proprio aiuto. Petra si ritrova nuovamente a scontrarsi con il conte de Ayala. Santos confida alla governante le difficoltà che sta affrontando nel suo rapporto con Ricardo. Intanto, Marcelo racconta a Teresa che qualcuno avrebbe visto Salvador in compagnia di un’altra ragazza, senza rendersi conto che Maria Fernández sta ascoltando attentamente la loro conversazione… Seguici su Instagram.