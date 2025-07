La Promessa anticipazioni: Catalina aspetta due gemelli! Tutti i dettagli

Non uno, ma ben due figli sono in arrivo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, in seguito ad un malore, la giovane figlia di Alonso (Manuel Regueiro) scoprirà di attendere due gemelli. Cerchiamo quindi di capire insieme come si arriverà a questa clamorosa svolta…

La Promessa, news: Catalina si prepara a lasciare la tenuta

Dopo averla abbandonata a pochi minuti dalle loro nozze, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) confesserà a Catalina di essere arrivato a La Promessa su richiesta di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per farla innamorare di lui e portarla il più lontano possibile della tenuta. Visto che nulla la lega a lui, perché in realtà incinta di Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), Catalina intimerà a Pelayo di non farsi più vedere per nessun motivo e chiuderà definitivamente ogni tipo di rapporto con lui.

Visto che non riuscirà a sopportare di essere stata ingannata per l’ennesima volta dalla matrigna, Catalina prenderà dunque la difficile decisione di andare via dalla residenza per terminare la sua gravidanza a casa della zia Clara. Un’idea che non piacerà ad Alonso, né tanto meno a Manuel (Arturo Garcia Sancho), che porterà così la sorella a confessargli per quale motivo ce l’ha così tanto con Cruz…

La Promessa, trame: malore per Catalina!

Ovviamente, appena scoprirà la verità, Manuel non esiterà ad affrontare Cruz per ciò che ha fatto a Catalina. Inizialmente, la marchesa negherà ogni sua responsabilità per l’arrivo di Pelayo nella tenuta, ma Manuel non crederà a nessuna delle sue parole e le giurerà che non potrà mai intromettersi nella sua relazione con Jana Exposito (Ana Garces), soprattutto ora che è diventata sua moglie.

Non a caso, nelle ore successive, Manuel e Jana partiranno per un breve viaggio di nozze. E nello stesso giorno sarà programmata pure la partenza di Catalina, che però non andrà a buon fine poiché la ragazza comincerà ad avere una grossa perdita di sangue che la porterà a preoccuparsi per la gestazione non ancora giunta a conclusione!

La Promessa, spoiler: Catalina incinta di due gemelli!

Alonso chiamerà immediatamente i soccorsi e dovrà accettare l’aiuto del dottor Ferrer (Miguel Mota), un medico di cui non avrà mai sentito parlare prima. Dopo averla visitata, l’esperto farà presente ad Alonso che Catalina ha avuto un distacco della placenta, motivo per il quale deve stare a letto se non vuole mettere a rischio la vita dei due bambini che porta in grembo. Da queste parole, il Marchese capirà dunque che la figlia attende due gemelli. Un fatto non impossibile, visto che la stessa Catalina era gemella del defunto Tomas (Jordi Coll).

Ferrer sarà infatti certo della gravidanza gemellare perché avrà sentito il battito dei due feti. Una notizia che innescherà ancora di più la cattiveria di Cruz che, durante un dialogo con Alonso e Lorenzo (Guillermo Serrano), non potrà fare a meno di sottolineare che i Lujan non cadrebbero in un nuovo scandalo qualora Catalina dovesse perdere i bambini. Un’ipotesi che Alonso non vorrà minimamente prendere in considerazione… Seguici su Instagram.