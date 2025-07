La promessa, anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 20 a sabato 26 luglio 2025

Lorenzo confessa a Martina che il conte de Ayala si è avvelenato di proposito per farla rinchiudere in manicomio. Martina, sconvolta, affronta il conte. Intanto, Amalia saluta Vera e lascia il palazzo, mentre tra la servitù c’è grande agitazione per la decisione di don Romulo. Padre Samuel arriva a La Promessa e informa Jana, Teresa e Maria che alloggerà in una stanza riservata alla servitù. Jana, parlando con Manuel, gli confessa di avere bisogno di tempo. Catalina, invece, rivela a Martina che Adriano è il padre del bambino che aspetta.

Cruz incarica Petra di informare il personale che Jana non è più una semplice cameriera. Lorenzo e Cruz concordano sul fatto che dietro le maldicenze su Alonso si celano i duchi de los Infantes. Catalina litiga con Pelayo, rimproverandolo per aver desiderato la perdita del loro bambino. Jana comunica alla servitù il suo cambio di status: d’ora in poi dovranno chiamarla signorina Exposito. Jose Juan, nel frattempo, pretende che Curro sposi Julia, accusandolo indirettamente della morte del fratello Paco.

Donna Petra confida a Teresa della relazione tra Marcelo e Raquel. Teresa, per ingraziarsi donna Petra, finge di nutrire rancore verso Marcelo, approfittando del suo passato legame con il figlio di Petra. Il conte de Ayala, saputo di essere stato accusato da Martina di essersi avvelenato, si scaglia contro Lorenzo, che però replica accusandolo a sua volta di essere mentalmente instabile.

Marcelo rimprovera Teresa per averlo fatto passare per un donnaiolo pur di coprire la verità. Jose Juan torna a insistere con Curro affinché ripaghi con il matrimonio la tragedia causata. Alonso discute con don Ricardo della partenza di don Romulo e, pur dispiaciuto, si rifiuta di riassumere donna Pia. Padre Samuel chiede a Cruz un’altra somma di denaro e lei, seppur contrariata, accetta.

Petra, avendo visto Marcelo parlare con Raquel e convinta che sia ancora il marito di Teresa, lo accusa di adulterio e lo obbliga a occuparsi di un compito, facendogli mancare un impegno con don Ricardo. Marcelo, frustrato, si sfoga con María Fernández. Intanto la servitù festeggia l’addio di don Romulo e il trasferimento di Jana al piano nobile.

Petra promette a Martina di aiutarla a smascherare il conte de Ayala. Quest’ultimo tenta di strangolare Petra, ma viene fermato da Martina. Cruz annuncia di voler organizzare una festa di benvenuto per Jana. Catalina, esasperata dai continui rinvii di Pelayo, lo mette alle strette e lo obbliga a prendere una decisione.

Maria accetta di sostenere Manuel nel tentativo di rendere meno traumatico il trasferimento di Jana. Nel giorno dell’addio di don Romulo, i saluti sono struggenti. Martina chiede a Petra di unirsi a lei contro Ayala, e Petra le confessa che il conte è il padre di suo figlio Feliciano.

Padre Samuel sembra inserirsi bene alla Promessa, ma il suo atteggiamento comincia a insospettire: Maria lo sorprende infatti mentre ruba un crocifisso dalla sala d’attesa. Jana finalmente si trasferisce al piano nobile e, accolta calorosamente dalla famiglia De Lujan, prende possesso della sua nuova stanza. Tuttavia, non si sente ancora pronta per affrontare la nuova vita, evita di uscire e non si presenta al primo pranzo con i signori.

Il furto del crocifisso diventa di dominio pubblico tra la servitù, che si mobilita per ritrovarlo, ma Maria Fernández non rivela l’identità del responsabile. Dopo una discussione accesa, Pelayo dichiara a Catalina di volerla sposare il prima possibile e di essere disposto a riconoscere il bambino. Petra e Martina decidono di collaborare per distruggere il conte de Ayala, l’uomo che ha tentato di rovinarle la vita.

I sospetti sulle vere intenzioni di Julia mettono alle strette Curro e Martina lo sprona a non accettare un matrimonio che non desidera. Quando ormai è ora di cena, Jana continua a chiudersi nella sua stanza, restando lontana dagli altri… Seguici su Instagram.