La promessa, anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 6 a sabato 12 luglio 2025

Ricardo continua a tenere nascosta a Cruz la verità sulla morte della moglie. Intanto, tra Julia, Martina e Curro avviene un chiarimento che pone fine ai vecchi malintesi e sancisce la loro amicizia. Ricardo confida a Maria di aver visto Marcelo baciare Raquel e le rivela di aver pensato perfino di licenziarlo. Maria si offre così di parlarne lei stessa con Teresa.

Catalina, con il sostegno di Pelayo, rivela a Rómulo di essere incinta. Nel frattempo, Santos inizia a sospettare che Ricardo sia coinvolto nella morte della madre. Jana decide di non accompagnare Manuel alla gara, sentendosi impreparata a conoscere i suoi amici. Ayala, determinato a trovare Margarita per costringerla al matrimonio, si scontra con Lorenzo, che difende sia lei che Martina.

Ricardo affronta Pelayo, dicendogli di sapere che ha aiutato Catalina a raggiungere la caserma e gli impone di non raccontarlo ad Alonso. Intanto, Ricardo e Petra hanno un acceso confronto in cui lei lo incalza a dire se sia stato lui a uccidere sua moglie. Manuel intanto vince la gara, mentre Petra continua a esortare Ricardo a confessare la verità a Santos.

La gravidanza affatica Catalina, mentre Jana e Manuel tornano soddisfatti dal loro viaggio. Petra si lamenta con Cruz per l’assenza di Jana e per il comportamento irrispettoso di Manuel, che non si preoccupa neppure per Rómulo. Maria cerca di convincere Teresa a confessare a Ricardo la verità sulla sua relazione con Marcelo.

Lorenzo rivela alla duchessa di sapere che Vera è sua figlia, mentre Alonso e Cruz si preoccupano per le voci che le famiglie degli amici di Manuel hanno sentito su Jana e cercano di ostacolarne il matrimonio. Lorenzo accusa Ayala di essersi avvelenato da solo. Poco dopo, Teresa confessa a Ricardo di essere la sorella di Marcelo.

Per ottenere il consenso dei suoi genitori a sposare Jana, Manuel propone a Cruz di rinunciare all’aviazione. In attesa della loro risposta, continua a impegnarsi per liberare Rómulo, arrivando a proporre al sergente Burdina una soluzione rischiosa. La caduta di Catalina, fortunatamente, non ha conseguenze sulla gravidanza.

Cruz viene a sapere delle dicerie sull’infedeltà di Alonso e Lorenzo le offre il suo appoggio. Petra si scontra nuovamente con il conte de Ayala, mentre Santos confida alla governante di non riuscire ad andare d’accordo con Ricardo. Intanto, Marcelo avverte Teresa che qualcuno ha visto Salvador con un’altra ragazza, senza sapere che Maria Fernández sta ascoltando la conversazione.

Manuel tenta di corrompere Burdina con il denaro delle competizioni e la vendita dell’aereo, sperando di salvare Rómulo prima che le sue condizioni peggiorino. Nonostante l’iniziale rifiuto, il sergente decide di ascoltare le sue ragioni. Marcelo, senza volerlo, svela a Maria che Salvador ha corteggiato una certa Martita, gettandola nello sconforto; la ragazza minaccia di andare a cercarla per chiarire.

Cruz spinge Petra a scoprire il segreto di Ricardo riguardo alla morte della moglie, ma Petra non ottiene molto da Santos e il sospetto verso il maggiordomo rimane. Pelayo intima a Ricardo di non raccontare ad Alonso della visita di Catalina a Rómulo, ma dopo l’incidente si sente in dovere di informarlo. Alonso, furioso, rimprovera entrambi per avergli taciuto la verità.

Maria si reca a Luján per commissioni e ne approfitta per chiedere notizie di Martita, scoprendo che è partita in pellegrinaggio. Burdina libera infine Rómulo, che viene accolto con grande gioia da tutti a La Promessa. Intanto, il conte de Ayala ricatta Lorenzo affinché si schieri dalla sua parte.

Cruz incarica Lorenzo di scoprire chi stia diffondendo le voci sull’infedeltà del marchese. Pelayo confessa a Ricardo di aver aiutato Catalina ad affrontare il viaggio per visitare Rómulo con l’intento di farle perdere il bambino. Marcelo è preoccupato per la reazione di Rómulo quando scoprirà di essere il fratello di Teresa. Intanto, Maria si rivolge a un prete per chiedere consiglio su Salvador.

Manuel rivela a Jana di aver corrotto Burdina, usando tutto il denaro che possedeva per archiviare il caso di Rómulo, lasciandoli però senza risorse e in posizione di svantaggio rispetto ai genitori, che ormai hanno già preso una decisione definitiva…