La Promessa: Lope e Marcelo entrano nel passaggio segreto della tenuta! | Anticipazioni

Cosa si nasconde nel passaggio segreto de La Promessa adiacente alla camera della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin)? È questa la domanda che si porranno Lope Ruiz (Enrique Fortun) e Marcelo Villamil (Jorge Casat) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Non a caso, i due si impegneranno tantissimo per riuscire ad entrare nel misterioso posto e alla fine riusciranno nel loro intento…

La Promessa, news: la scoperta di Teresa

La storyline partirà quando, durante un turno di pulizie, Teresa (Andrea del Rio) si renderà conto del fatto che nella stanza di Cruz c’è un muro di cartongesso, che probabilmente porta ad un’ala misteriosa della tenuta. Dopo aver reso partecipe Vera Gonzalez (Angela Echaniz) della sua scoperta, Teresa parlerà apertamente della questione anche con il fratello Marcelo e con Lope.

Dato che non riusciranno a trovare l’ingresso, azionabile probabilmente attraverso un oggetto segreto della stanza della marchesa, i quattro riusciranno a procurarsi una mappa dettagliata de La Promessa. La stessa si rivelerà utile per addentrarsi nei sotterranei della tenuta e capire che c’è una porta chiusa a chiave ormai da diverso tempo.

La Promessa, trame: la ricerca della chiave

A quel punto, dato che ormai saranno curiosissimi, Marcelo, Vera, Teresa e Lope cercheranno ad ogni costo di scovare la chiave, ma ogni loro tentativo risulterà del tutto vano. Ad esempio, le due domestiche approfitteranno di una passeggiata di Cruz nei giardini per introdursi furtivamente nella sua stanza e rovistare dappertutto in cerca della chiave.

Al tempo stesso, Lope e Marcelo faranno un ulteriore sopralluogo dei sotterranei in orario notturno e, grazie ad un vero e proprio colpo di fortuna, capiranno che la chiave che stanno cercando ormai da diversi giorni è stata abilmente nascosta dietro una pietra camuffata in un muro. Un’intuizione che permetterà loro di aprire la porta e scoprire che cosa si nasconde nella zona “segreta”…

La Promessa, spoiler: Lope e Marcelo riescono ad entrare nel passaggio segreto della tenuta!

Una volta che entreranno nella zona, Lope e Marcelo si troveranno di fronte ad una vera e propria stanza segreta, ormai chiusa da diverso tempo, nella quale sarà presente una culla per neonati. Insomma, lo svelamento della zona aprirà ad un altro mistero, visto che i due valletti non riusciranno a capire per quale ragione una persona, con un bambino piccolo, avrebbe dovuto nascondersi in una camera buia senza alcuna finestra.

Ovviamente, Lope e Marcelo metteranno subito al corrente Vera e Teresa del loro progresso; le due ragazze si interrogheranno dunque sul luogo e ipotizzeranno che, probabilmente, nemmeno Cruz è a conoscenza del passaggio misterioso.

Tutto ciò sarà però possibile? Ovviamente no. Possiamo infatti anticiparvi, fin da ora, che Cruz ha utilizzato quel passaggio per coprire un suo grosso crimine, proprio come svelerà un flashback di cui vi parleremo prestissimo…