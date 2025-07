L’invisibile: Lino Guanciale tra giustizia e umanità nella nuova fiction Rai

Lino Guanciale torna protagonista sul piccolo schermo con un ruolo carico di intensità e impegno civile. L’attore è attualmente sul set de L’Invisibile, nuova serie prodotta da CamFilm per Rai Fiction e diretta da Michele Soavi, che racconta in forma di fiction le complesse e delicate indagini che hanno portato all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, catturato nel gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza.

Girata tra Roma e Palermo, la serie punta a ricostruire con rigore e profondità un capitolo cruciale della recente storia italiana, mostrando non solo le azioni investigative, ma anche il volto umano e silenzioso di chi ha lavorato per anni nell’ombra per raggiungere un risultato che sembrava impossibile. Guanciale interpreta il Colonnello Lucio Arcidiacono, ufficiale del ROS dei Carabinieri ispirato a una figura reale, che ha guidato con determinazione e intelligenza l’operazione che ha portato alla cattura del superlatitante.

Nel cast, insieme a Lino Guanciale, anche Ninni Bruschetta, Roberto Scorza, Massimo De Lorenzo, Noemi Brando, Leo Gassmann e Levante, al suo debutto nella fiction. La regia di Michele Soavi garantisce un tono narrativo teso, essenziale ma anche capace di scavare nelle sfumature interiori dei protagonisti, tra tensione investigativa e sensibilità umana.

Ma non è l’unico impegno di rilievo per l’attore. Dopo il ritorno su Rai 1 in autunno con la terza stagione de Il Commissario Ricciardi, sarà di nuovo protagonista in prima serata anche in inverno con Le libere donne, un progetto tratto dall’omonimo libro dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. In questa nuova serie, Guanciale vestirà proprio i panni di Tobino, psichiatra che operava in un istituto femminile per malattie mentali e che, in controtendenza rispetto ai metodi rigidi e spesso disumanizzanti dell’epoca, si impegnò a curare le pazienti con empatia e profondo rispetto per la loro dignità. Un ruolo carico di sfumature, che esplora il rapporto tra cura e umanità, medicina e società, in un periodo storico complesso e spesso dimenticato.

Con il ritorno dell’amato Ricciardi e due produzioni di alto profilo in arrivo (L’Invisibile e Le libere donne), Lino Guanciale conferma la sua capacità di affrontare personaggi profondi, raccontando storie che lasciano il segno e che parlano al cuore del pubblico, attraverso memoria, giustizia e umanità. Seguici su Instagram.