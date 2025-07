Tempesta d’amore, anticipazioni 2 luglio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 2 luglio 2025

Durante una gita in campeggio nei pressi di Bichlheim, Michael, Nicole e Helene si prendono una pausa dalla routine quotidiana, ma nella cittadina comincia a diffondersi una notizia allarmante: un detenuto è fuggito dal carcere di Bad Tölz. Intanto, nella foresta, Helene si imbatte improvvisamente in uno sconosciuto, generando tensione.

Philipp si inventa una scusa per giustificare ad Ana la sua presenza a casa sua nel cuore della notte. Lei decide di credergli, ma la situazione si complica quando racconta l’accaduto a Vincent, innescando una nuova lite tra i due. Stanca della situazione, Ana sceglie di utilizzare da sola il buono per le terme che aveva vinto, ma scopre che Philipp sembra aver avuto la stessa idea.

Werner torna al Fürstenhof con grande entusiasmo grazie al successo nel salvare l’hotel. Katja gli esprime il suo rimpianto per non aver dato ascolto in tempo ai suoi avvertimenti e si rende conto che la sua storia con Markus è ormai definitivamente conclusa.

Yvonne cerca di spiegare a Erik le ragioni per cui Caspar si è trasferito a vivere con loro, confidando nella sua comprensione. Nonostante Erik comprenda le motivazioni della moglie, convivere con il ragazzo si rivela un'esperienza complicata…