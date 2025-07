Tempesta d’amore, anticipazioni 3 luglio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 3 luglio 2025

Helene scompare, ma in realtà si trova semplicemente in escursione nei boschi con Oliver, un fisioterapista appassionato di ornitologia, il cui entusiasmo attira l’attenzione di Michael e Nicole. Nel frattempo, Caspar sogna di diventare cuoco, ma i suoi atteggiamenti destano sospetti: Erik, addirittura, lo identifica erroneamente come un evaso, anche se poi l’equivoco viene chiarito.

Yvonne e Greta decidono allora di proporre al giovane un apprendistato come chef al Fürstenhof. Intanto, Ana e Vincent litigano a causa della gelosia, e Philipp coglie l'occasione per avvicinarsi a lei. Dopo averla invitata a giocare a badminton, il maltempo li costringe a rifugiarsi nelle scuderie. È lì che Philipp le confessa che merita di essere felice e la bacia…