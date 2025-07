Tempesta d’amore, soap sospesa. Ma ecco i grandi colpi di scena previsti dopo l’estate!

Grandi colpi di scena sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore dopo la pausa estiva (la soap ricomincia il primo settembre). E a regalarceli sarà soprattutto il trio protagonista della ventesima stagione della soap! Negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre, l’intreccio amoroso tra Philipp Brandes (Robin Schick), Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde) vedrà infatti una serie di svolte a dir poco incredibili. Ecco dunque cosa ci attende…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: doppio triangolo tra Ana, Vincent, Philipp e Natalie

Al momento la trama centrale della ventesima stagione di Tempesta d’amore ha una separazione molto netta tra “buoni” e “cattivi”: il perfido Philipp e la complice Natalie (Teresa Klamert) stanno tentando in ogni modo di distruggere per sempre l’amore tra Vincent e Ana per permettere al diabolico Brandes di mettere le mani sull’eredità che la Alves è destinata a ricevere.

La situazione, però, è presto destinata a complicarsi! Col passare del tempo, infatti, non solo Natalie finirà per innamorarsi sinceramente di Vincent (ritrovandosi così in una situazione a dir poco complicata da un punto di vista sia etico che sentimentale), ma anche Philipp subirà una trasformazione inaspettata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Philipp si innamorerà di Ana

Costretto ad accelerare i suoi piani a causa dell’ormai imminente scoperta da parte di Ana dell’eredità che la attende, Philipp proverà a forzare la mano alla ragazza tentando di far cadere quest’ultima tra le sue braccia con l’ennesimo inganno. Il risultato, però, sarà molto diverso dalle aspettative…

Contrariamente a qualunque aspettativa, sarà infatti Brandes ad innamorarsi della sua “vittima”… e a quel punto tutto cambierà! Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dopo la pausa estiva inizierà dunque l’ultima fase della ventesima stagione di Tempesta d’amore, che vedrà Ana dover scegliere tra due uomini che ama e che la ricambiano sinceramente. Chi tra Vincent e Philipp avrà la meglio? Seguici su Instagram.