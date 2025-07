Tempi Supplementari: Giuseppe Zeno protagonista di un nuovo tv movie

Sono ufficialmente iniziate in Veneto le riprese di Tempi Supplementari, il nuovo film per la televisione diretto da Ago Panini, con protagonista Giuseppe Zeno, affiancato da Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Prodotto da Pepito Produzioni con il sostegno della Veneto Film Commission, il progetto si sviluppa tra le suggestive località di Feltre, Arsiè, Pedavena, Sovramonte e Alpago (provincia di Belluno), e Asiago (provincia di Vicenza).

Firmata da Sara Cavosi e Luca Monesi, la sceneggiatura intreccia tematiche sportive, dinamiche familiari e riscatto sociale, raccontando la vicenda di Sandro, ex allenatore di hockey dal passato illustre. Quando gli viene offerta la possibilità di guidare una squadra giovanile composta da ragazzi in situazioni complesse, Sandro intravede una possibilità di riscatto personale. Sullo sfondo del palaghiaccio, si riapre anche il rapporto con la figlia Thea, da tempo assente dalla sua vita, in un percorso emotivo fatto di sfide, riconciliazioni e crescita reciproca.

Nel cast figurano anche Bianca Baglioni e Arianna Moro, interpreti di personaggi centrali nello sviluppo narrativo. La produzione ha scelto di aderire al protocollo Green Film, promuovendo un approccio sostenibile e attento all’ambiente durante le fasi di lavorazione, in linea con l’impegno verso una cinematografia sempre più responsabile.

Tempi Supplementari si propone come un racconto intenso e contemporaneo, capace di restituire con autenticità le complessità dello sport e delle relazioni umane, valorizzando al contempo i temi del cambiamento e della rinascita personale.

Nel frattempo, Giuseppe Zeno si prepara a una doppia sfida televisiva su Rai 1: a ottobre sarà nuovamente coprotagonista della terza stagione di Blanca, mentre nei primi mesi del 2026 vestirà i panni di Giovannino Guareschi nel tv movie biografico Non muoio neanche se mi ammazzano.