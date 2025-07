Un posto al sole, anticipazioni 10 luglio 2025: Marina teme una denuncia di Alberto!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 10 luglio 2025

Viola (Ilenia Lazzarin) si sente profondamente turbata per la salute del suo ex marito, mentre in ospedale continuano gli esami per monitorare le condizioni di Nicotera (Paolo Romano) e trovare una via d’uscita al problema che lo affligge. Nel frattempo, Marina (Nina Soldano) vive un momento di forte tensione e preoccupazione: teme che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) possa procedere con una denuncia contro Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per l’aggressione ricevuta, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) è ormai determinato ad attuare il suo ambizioso piano per ridare nuova vita ai Cantieri. Vista la pericolosità della situazione e temendo che il suo potere possa sfuggire di mano, Marina e Roberto inizieranno a lavorare su una strategia ben articolata con l'obiettivo preciso di frenare l'influenza di Gennaro e mitigare i rischi legati alla sua nuova gestione…