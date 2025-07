Un posto al sole, anticipazioni 11 luglio 2025: Michele “abbandona” Agata ma lei…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 11 luglio 2025

Michele (Alberto Rossi), deciso a far prevalere la sua razionalità, sembra ormai aver abbandonato la strada intrapresa con Agata (Maria Cristina Mastrangeli). Quest’ultima, tuttavia, è sempre più convinta di essere vicina alla verità sulla scomparsa di Assane e rischierà grosso. Intanto, Viola (Ilenia Lazzarin) sarà sopraffatta da un forte senso di colpa dopo aver scoperto che Eugenio (Paolo Romano) dovrà affrontare un intervento di bypass.

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) fanno il possibile per contenere Gennaro (Carlo Caracciolo), ma l’uomo pare ormai avere il pieno controllo sui Cantieri. Mariella (Nina Soldano), in difficoltà per Guido (Germano Bellavia), trova conforto grazie al supporto di Cerruti (Cosimo Alberti). Nel frattempo, Lollo inizia a mostrare segnali inquietanti: qualcosa non sembra andare per il verso giusto… Seguici su Instagram.