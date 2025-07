Un posto al sole, anticipazioni 16 luglio 2025: Giulia fa installare una videocamera ma…

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 16 luglio 2025

Agata (Maria Cristina Mastrangeli) resta ancora in condizioni critiche. Michele (Alberto Rossi), fermamente convinto che Gennaro (Carlo Caracciolo) sia responsabile dell’incidente, non si lascia scoraggiare ed è determinato a scoprire la verità. Nel frattempo, Giulia (Marina Tagliaferri) sceglie di installare una videocamera di sorveglianza per tenere sotto controllo i movimenti di Luca (Luigi Di Fiore) durante la sua assenza. Sebbene l’uomo sembri accettare la decisione con apparente serenità, diventa sempre più evidente che la sua malattia continua ad avanzare inesorabilmente… Seguici su Instagram.