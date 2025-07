Un posto al sole, anticipazioni 4 luglio 2025 (doppia puntata!)

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 4 luglio 2025

Giulia e Luca tornano da una visita a una casa di cura che non li ha convinti del tutto. Entrambi si confortano a vicenda, ricordandosi che, al momento, la malattia di Luca sembra ancora sotto controllo. Tuttavia, l’apparente calma è destinata a essere spezzata bruscamente. Rossella si ritroverà ad affrontare Daniele Fusco e dovrà trovare la forza di gestire quella delicata situazione. Viola prenderà inaspettatamente il ruolo di insegnante per Damiano, mentre Ornella continuerà a essere preoccupata per Eugenio, temendo che stia trascurando la sua salute.

Marina farà di tutto per persuadere Chiara a interrompere l'accordo con Gagliotti, proprio mentre i quattro soci si preparano a scegliere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri: chi avrà la meglio? Michele si prepara a commemorare il trentesimo anniversario della scomparsa di suo padre Ettore Martini, e Marisa scoprirà grazie a Silvia e Rossella dell'insolito legame che si è creato tra suo figlio e Agata. Intanto, Luca sarà travolto da un momento di profonda inquietudine dopo aver percepito un nuovo segnale del peggioramento della sua malattia…