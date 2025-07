Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025

Michele darà sempre più peso al messaggio che è convinto di aver ricevuto in sogno da Agata. Determinato a scoprire la verità, studierà un piano per orientare le indagini della polizia verso il luogo dove crede sia stato sepolto il corpo di Assane. Intanto, Roberto e Marina osservano con crescente preoccupazione e impotenza le discutibili decisioni di Gagliotti, ora al comando come amministratore delegato. Viola si rammarica per la freddezza nei confronti di Damiano, il quale si sfogherà con Raffaele. Quest’ultimo, a sua volta, tenterà di appianare le tensioni con Renato.

Luca riuscirà a gestire un’improvvisa emergenza con abilità, offrendo a Giulia un conforto che, purtroppo, si rivelerà effimero. Gennaro, nel ruolo di amministratore dei cantieri, continuerà a mescolare lavoro e piacere, ignorando i sentimenti di Antonietta. Michele, saldo nelle sue convinzioni, arriverà a compiere un gesto rischioso pur di verificare se quanto rivelatogli da Agata nel sogno corrisponda alla realtà.

Nonostante il peggioramento della salute di Luca, Giulia non intende lasciarlo solo e farà una proposta importante a Rosa, la quale rifletterà turbata su pro e contro di quella scelta. Intanto, preoccupata perché Lollo ha ripreso a bagnare il letto, Mariella chiederà a Guido di trascorrere alcune notti a casa loro: sarà davvero una buona idea? Renato, intanto, inizia a prendere confidenza con l’Intelligenza Artificiale utilizzata da Niko e Jimmy e finisce per appassionarsene.

Viola confiderà a Eugenio il desiderio di accompagnarlo a Milano per l’intervento, ma la reazione dell’uomo la spiazzerà profondamente. Rosa, dal canto suo, continuerà a ponderare la proposta di Giulia. Mariella e Guido, uniti dalla volontà di aiutare Lollo a superare il problema notturno, vivranno un momento di forte intesa.

Grazie al coinvolgimento di Damiano, partono ufficialmente le ricerche del corpo di Assane, sulla base delle indicazioni fornite da Michele. Tuttavia, Silvia e Rossella non possono fare a meno di notare come quest'ultimo sembri sempre più distante dalla realtà. Ha davvero fatto bene a seguire con tanta ostinazione le visioni notturne? Ornella cercherà di sondare i sentimenti di Viola per Eugenio, ma il confronto prenderà una piega inaspettata. Nel frattempo, Renato è impaziente: sta per ricevere la tanto attesa assistente virtuale che ha ordinato…