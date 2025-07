Un posto al sole: Guido e Mariella fanno l’amore? Forse non è la soluzione! | Spoiler

Da tempo a Un posto al sole va avanti la crisi matrimoniale tra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), acuita soprattutto con il ritorno a Napoli di Claudia Costa. Il personaggio interpretato da Giada Desideri ha ora lasciato la città e anche Guido, che si ritrova immerso in dubbi e rimpianti.

Il simpatico vigile sembra avere colto già da un po’ di aver commesso qualche errore nel proprio comportamento nei confronti della moglie, ma ormai il danno è fatto… o quasi! Mariella infatti, nonostante le continue pressioni degli amici Sasà (Cosimo Alberti) e Bice (Lara Sansone), prova ancora un forte affetto per il marito. Tuttavia, è bloccata tra il desiderio di riconciliarsi con lui e un senso di amor proprio che, ad oggi, non le ha restituito la serenità. Come si evolverà questa complicata situazione?

Spoiler Un posto al sole: Guido e Mariella non la pensano uguale sul “riavvicinamento”

Una svolta giungerà presto e non si potrà certo definire totalmente inaspettata: a fine luglio, Guido e Mariella si troveranno in una condizione che li obbligherà a confrontarsi apertamente sui loro sentimenti. A quel punto, le anticipazioni suggeriscono che tra i due tornerà ad accendersi la passione. Nonostante ciò, la rinnovata intimità potrebbe non essere la soluzione definitiva ai loro problemi…

Dopo il riavvicinamento, sarà infatti chiaro che Guido attribuirà un significato diverso al loro “magic moment” rispetto a quello percepito da Mariella. Chi dei due rimarrà deluso? Questo lo scopriremo all’inizio di agosto, ma sembra evidente che questa vicenda sentimentale abbia ancora qualche capitolo da raccontare. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi… Seguici su Instagram.