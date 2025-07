Un posto al sole, trama 25 luglio 2025: Silvia e Rossella preoccupate per Michele

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 25 luglio 2025

Grazie all’intervento di Damiano (Luigi Miele), prendono il via le ricerche ufficiali del corpo di Assane, seguendo la segnalazione fornita da Michele (Alberto Rossi). Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) si mostrano preoccupate per il crescente distacco di Michele dalla realtà e si domandano se abbia fatto bene a insistere con tanto fervore sulle indicazioni che ritiene di aver ricevuto in sogno da Agata (Maria Cristina Mastrangeli).

Nel frattempo, Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di parlare con Viola (Ilenia Lazzarin) riguardo ai suoi sentimenti per Eugenio (Paolo Romano), ma la situazione si complica poiché Viola non sembra reagire positivamente. Infine, Renato (Marzio Honorato) si prepara finalmente a ricevere la tanto desiderata assistente virtuale, che lui ha ordinato e aspettato con trepidazione…